Országszerte több városban rendeztek „Pont ott partit”. A fővárosban a Budapest Parkban jöttek össze, de ünnepeltek Egerben, Miskolcon, Debrecenben, Pécsett, Szegeden, Győrben, Kecskeméten, Salgótarjánban, illetve Zalaegerszegen is.

Megjött a várva várt SMS. Belléncs Andrea és Remi Jázmin

Fotó: Pezzetta Umberto

A zalai vármegyeszékhelyen a Zalaegerszegi Felsőfokú Oktatásért Közalapítvány és a Zalaegerszegi Egyetemisták Egyesülete várta a diákokat. Utóbbi szervezet elnöke, Németh Gábor köszöntötte a megjelenteket, mellette Dr. Palányi Ildikó, a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központjának megbízott főigazgatója és Dr. Császár Gabriella adjunktus, a PTE ETK képzési igazgatója személyesen is gratulált a felvételt nyert diákoknak. Németh Gábor érdeklődésünkre elmondta, a pandémia miatt megszakadt hagyományt szerették volna feléleszteni, a közösségi élményre nemcsak felvételizőket, hanem a középiskolásokat is invitálták. A szervezők azt szerették volna, ha a fiatalság akár ilyen keretek között, de nyáron is találkozik. Az est hangulatáról DJ Roland gondoskodott.

A betévedt vendégek nem zavartatták magukat, biliárdoztak és dartsoztak az ünneplő vagy éppen szomorkodó fiatalok között. Az egyik asztaltársaság nagyon szerencsésnek mondhatta magát, a lányok mind bejutottak az első helyre. A Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnáziumból érkezett Szili Nóra, aki az ELTE GTK-ra nemzetközi gazdálkodásra jelentkezett, a 426-os ponthatárt bőven túlszárnyalta 466-as pontjával. Diploma után külkereskedelemmel, az európai gazdaság folyamataival szeretne foglalkozni. A Kölcsey-s Tóth Boglárka ugyancsak az ELTE GTK-ra jutott be gazdálkodás és menedzsment szakra, neki is bőven elég volt a 449 pontja. Peti Vivien Fanni a Pécsi Tudományegyetem pszichológia szakára nyert felvételt.

Fotós kollégánknak ugyancsak büszkén mutatta mobiltelefonját Remi Jázmin, aki az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán politikatudomány szakra felvételizett sikeresen. Ezzel párhuzamosan tavaly már elkezdte az ELTE nemzetközi tanulmányok szakot, úgy érzi, ezzel a kettővel jobban fog majd boldogulni. Belléncs Andrea a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karán a nemzetközi igazgatást választotta. Ő tavaly egy másik egyetemmel próbálkozott, amit ott hagyott. Most nagyon örül, hogy szeptemberben elkezdheti ezen a szakon a szemesztert Budapesten.