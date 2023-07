A jó hír az, hogy augusztustól a tervek szerint újra elindulnak a zalaegerszegi szökőkutak, mivel az áramszolgáltatóval sikerült a korábbinál kedvezőbb árban megállapodnia az önkormányzatnak. Erről Bali Zoltán alpolgármester tájékoztatta lapunkat.

Fotó: Pezzetta Umberto

- Mivel a nehezebb időszakokban a város számára a szociális, közművelődési, gyermekintézményi terület a legfontosabb, a közgyűlés döntése értelmében az év elején lemondtunk a díszkivilágítás és a szökőkútrendszer üzemeltetéséről. Előbbi nem, de az utóbbi visszatér, noha a vízgépészet nagyon sok áramot fogyaszt - mondta az alpolgármester, hozzátéve, a kánikulai napokon nyaranta a párakaput is elindítják, ezzel támogatva a járókelők komfortérzetét, és a fásítás, a növényzettel ellátott területek gondozása is a hőségérzet enyhítését szolgálja. Zalaegerszegen a Dísz téri Göcseji Tulipán mellett a Vizslaparkban és a Berzsenyi út elején is áll szökőkút, a piacnál pedig a megyei könyvtár háta mögött a talajszinten elhelyezett fúvókák adhatnak felüdülést és esztétikai élményt.

Fotó: Pezzetta Umberto

Nagykanizsán Szabó István, a városüzemelésért felelős VIA Kanizsa Zrt. vezetője tájékoztatta lapunkat arról, hogy ezen a nyáron csökkentett üzemmódban működik az Erzsébet téri szökőkút. Vozár Péternétől, Keszthely alpolgármesterétől megtudtuk, az önkormányzat kezelésében lévő főtéri és Balaton-parti szökőkutat évente két hónapra indítják el, ennek idén sem volt akadálya.

Fotó: ZH Archív

Zalaszentgróton sokáig nem működött az egyetlen figurális szökőkút a templom közelében, de a város nemrég felújíttatta. Baracskai József polgármester elmondta, a vízzel igyekeznek takarékosan bánni, ezért a ligeti artézi kút vizét tartályokba fogják fel, a növényzetet pedig hamarosan mediterrán jellegű kerttel, olaj- és fügefa csemeték ültetésével gyarapítják.

Fotó: ZH Archív



Zalakaroson a korzón működő webkamerán látható, hogy folyamatosan működik a fényjátékkal is ellátott szökőkút.