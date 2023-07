A nagykoncertek és sztár-DJ-k mellett több gyerekprogram, humorest, irodalmi beszélgetés, divatbemutató, főzőshow és gasztrosarok is várta s várja az érdeklődőket, akik már délutánonként is benépesítették a várost, hogy aztán az esti nagykoncertekre teljesen megtöltsék a Fő teret. A Presser Gáborral fellépő Csík zenekar és az Első Emelet varázslatos hangulatot teremtett, és vélhetően ugyanez lesz igaz a ma esti R-GO-koncertre is.

A szervezők a legifjabbaknak külön programsorral készültek, szombaton délután például a várkerti zsibongóban Ribizli bohócot – vagyis a pécsi Tormási Attilát – Farkasházi Réka és a Tintanyúl zenekar műsora követte, sok-sok lelkes lurkó örömére. A belváros mellett a Balaton-part és a Festetics-kastély is várja a kikapcsolódni, feltöltődni, szórakozni vágyókat.

A Happy Dixieland Band örömzenéjével kezdődött az idei KeszthelyFest

Fotó: Belovári András

A Veszprém-Balaton 2023 EKF-program által támogatott KeszthelyFest nyitányakor Manninger Jenő, a város polgármestere arról beszélt, a gazdag programsor egyik célja, hogy a főszezon kezdetén felhívják a figyelmet a városra, és minél többeket csábítsanak ide. Kiemelte, maradandó élményt szeretnének nyújtani a látogatóknak, hogy felpezsdítsék „Keszthely és a nyugat-balatoni térség kulturális életét, tovább erősítve a turizmust, s ezzel is csökkentsék a szezonalitás okozta gondokat”.

Szombaton délután a várkerti zsibongó gyermekkacajjal telt meg Ribizli bohóc műsora idején

Fotó: Péter B. Árpád

Stadler Tímea Kinga, a fő szervező Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója szombaton este arról beszélt, „óriási az érdeklődés, és a programokra nemcsak a Fő tér telik meg, hanem a többi rendezvényhelyszín, így a kastély, a sétálóutca, a várkert vagy éppen a Pethő udvar is”.

A Csík Zenekar feledhetetlen koncertet adott pénteken este

Fotó: Belovári András

– Ami pedig a nagyszínpadon történik, arra nincsenek szavak – szögezte le a direktor. – A Csík zenekar és Presser Gábor koncertje túlzás nélkül történelminek nevezhető, s nemcsak azért, mert teljesen megtelt a tér, hanem ott volt a levegőben, hogy ilyen produkcióra nem példa Keszthelyen 5-10 éve. Jó lenne rögzíteni ezt a pillanatot, hogy később is a keblünkre ölelhessük ezt az élményt.

Fábry Sándor estjére megtelt pénteken kora este a Festetics-kastély nagy bálterme

Fotó: Belovári András

Lapunk munkatársának a város vendéglátóhelyeinek vezetői azt mondták: a minőségi programsor sokat lendített a hosszú hétvége forgalmán, s bár néhol az evőeszközök egy részéből ereklye lett, de ezt ezúttal senki sem bánta.