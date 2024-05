Egyebek mellett ezt a megállapítást lehetett leszűrni a legutóbbi önkormányzati közgyűlésen, amikor Zalaegerszeg közbiztonsági, közlekedésbiztonsági helyzetéről számolt be dr. Andor László alezredes, városi rendőrkapitány.

Mint elhangzott, a rendőrkapitányság illetékességi területéhez 3 város és 81 község tartozik. Tavaly az összes ismertté vált bűncselekmények száma enyhe emelkedést mutatott, ezen belül a kiemelten kezeltek – testi sértések, alkalmi lopások, online-csalások – is nőttek. A város területén elkövetett testi sértés, garázdaság száma 25-tel volt több az előző évnél. Ezek oka általában a családon belüli megromlott viszony, a túlzott alkoholfogyasztás, a rossz kommunikáció okozta konfliktus volt. Megnőtt a csalások száma is, különösen az online térben aktívak a bűnözők. Az ilyen esetek túlnyomó többségét az internetes áruvásárlási csalások teszik ki, ezt követték a pénzintézet nevében történő megtévesztő telefonhívások, sms-, vagy e-mailküldések, illetve más egyéb megtévesztő tartalmú, kibertéri adathalászprogramok telepítésével elkövetett csalások. Ezek közül volt két olyan sorozat, ami 226 darab bűncselekménnyel került be a statisztikába. A tavalyi adatok között szerepel az 114 rendbeli alkalmi lopás is, amit a tettes ugyan 2022-ben követett el, de a következő évben fejeződött be az ügy eredményes nyomozása. A város területén a 2023-ban sem volt gépjárműlopás, illetve gépjárműfeltörés, a lakásbetörések száma tavaly hatra csökkent, a közterületen elkövetett rongálások számában szintén csökkenés következett be. A tavaly adatok három rablásról szólnak, de ezeket egy tettes követte el, ráadásul még a 2022-ben, ám a rendőrségi eljárás tavaly fejeződött be.

Az elmúlt évben javult a nyomozás eredményessége, és elérte a 75,3 százalékot. Ebből kiemelve a közterületen elkövetett bűncselekményeket a mutató 93,2 százalékról árulkodik, míg 100 százalék volt kiskorú veszélyeztetése, kábítószer-kereskedelem, rablás, önbíráskodás esetében.

A város közigazgatási területén a 2023-ban a személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek száma az előző évi adathoz képest 11 százalékkal nőtt, szám szerint 89-ről 100-ra. A halálos kimenetelű balesetek száma 4-ről 1-re csökkent, a súlyos sérüléses baleseteké 24-ről 28-ra, a könnyű sérüléses balesetekből 66 volt volt, az egy évvel korábbi 61-hez képest. A balesetekben 2022-ben 89-en sérültek meg (61 könnyű, 24 súlyos, 4 halálos), míg 2023-ban 100 (66 könnyű, 33 súlyos, 1 halálos) volt ez a szám.

A legtöbb személyi sérüléssel járó baleset Zalaegerszegen és vonzáskörzetében történt, ami a város nagyságából, megyeszékhelyi adottságaiból, az itt áthaladó, illetve a térségében lévő főútvonalak elhelyezkedéséből adódik. Tavaly a 82 személyi sérüléssel végződő közlekedési balesetből 4-nél merült fel az okozónál ittasság, ezek közül 3 súlyos, 1 könnyű sérüléssel járt.

Az okokat elemezve elmondható, tavaly is a sebesség helytelen megválasztása, valamint az elsőbbség szabályainak be nem

tartása voltak jellemzően a baleseti fő okok. A városban a legnagyobb arányban az elsőbbségi szabályok megszegése, majd a haladási szabályok be nem tartása miatt következett be baleset, derült ki a beszámolóból.