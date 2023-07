A negyedik alkalommal megrendezett főzőversenyen most 7 csapat, helyi, helyi kötődésű társaságok készítettek különféle étkeket. Varga Ivett alpolgármester, szervező elmondta, hogy a búcsúi programot igyekeztek feldobni ezzel a közösségi főzéssel, a program jórészt a Sport Presszó szervezésében valósult meg, a csapatok számára az ajándékokat pedig felajánlásként kapták helyből.

Az ételeket három fős zsűri értékelte, részükről Fejes Judit elmondta, hogy minden csapat finomat főzött, nehéz volt a döntés, hogy kiválasszák a legjobb hármat. Zömében vadas, pörkölt jellegű étkeket készítettek. Az első helyet egy vadas étel nyerte el, amit áfonyalekvárral, borral ízesítettek és dödöllével tálalták, de volt tengergyümölcsei jázminrizzsel és disznófarok pörkölt is babbal.

Ellátogatott a főzőverseny eredményhirdetésére Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője is, és köszöntötte az összegyűlt népes csapatot. Elmondta, hogy öröm látni azt a lelkesedét, amit a közösség mutatott egymás irányába. Azt kívánta, hogy a jövőben is tudjanak hasonló közösségi élményeket szerezni egy-egy ilyen programon. A főzés - tette hozzá - egy eszköz ahhoz, hogy a barátok, ismerősök találkozzanak, beszélgessenek, hisz ez az igazi cél. A szervezőknek pedig azt kívánta, hogy a meglévő tenni akarás, erő, akarat megmaradjon a következőkben is.

A jól sikerült esemény zenés mulatsággal ért véget.