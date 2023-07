Július 29-e a tigrisek világnapja, s ebből az alkalomból a WWF Magyarország tett közzé felhívást. Kilenc alfajából három már kihalt: a bali tigris az 1940-es években, a kaszpi tigris az 1970-es években, a jávai tigris pedig az 1980-as években tűnt el végleg a Földről.

A WWF (World Wide Fund for Nature) a világ legnagyobb civil természetvédelmi szervezete, amely 96 országban tevékenykedik, tagsága meghaladja a 4,7 millió főt. Magyarországi szervezete 1991-ben kezdte meg a működését. Figyelmük a hazai természetvédelem mellett természetesen Földünk élővilágára is kiterjed. Ezért éppen ma, július 29-én, a tigrisek világnapján hívják fel a lakosság figyelmét arra, hogy talán még van idő, még tudunk tenni azért, hogy lassítsuk természetpusztító tevékenységünket. A WWF Magyarország arra ösztönöz minket, hogy hogy csináljunk valami olyat, amire büszkék lehetünk. Ahogy írják, egy kisebb összeg és adomány is sokat jelenthet, amit az oldalukon ajánlhatunk fel.

A 20. század elején mintegy 100 ezer tigris kószált szabadon világszerte, ám alig egy évszázaddal később a vadon élő tigrisállomány alig 4000 példányra csökkent (a rezervátumokban, állatkertekben és vadasparkokban 2014-ben megközelítőleg 10 ezer tigris élt). A tigrisek nemzetközi napját egy 2010-es szentpétervári csúcstalálkozón jelölték ki, és azóta tartják meg minden évben július 29-én. Céljuk, hogy felhívják a figyelmet eme nemes nagymacskák helyzetére, természetes élőhelyeik folyamatos csökkenésére, védelmük szükségességére. Köszönhetően több természet- és állatvédő szervezetnek, programnak, vadrezervátumnak és tenyészprogramoknak, számuk lassan, de növekszik, de még mindig nagyon sok a tennivaló.

A Természetvédelmi Világszövetség a hat élő alfajból kettőt a súlyosan veszélyeztetett kategóriába sorol: a szumátrai tigris vadon élő állományát 400-500, míg a dél-kínai tigrisét ma már mindössze 20-30 egyedre becsülik. A többi négy alfajt a veszélyeztetett kategóriába sorolja. Fennmaradásukat elsősorban az orvvadászat és az élettércsökkenés veszélyezteti.