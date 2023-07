Kedden délelőtt Vigh László országgyűlési képviselő kosarát megrakta ásványvizes palackokkal, kerékpárra pattant és végigjárta Zalaegerszegen a Kosztolányi utca kétirányúsításán dolgozó építőmunkásokat. Az akcióval azokra kívánta felhívni a figyelmet, akik ilyen extrém melegben dolgoznak. A levegő 30 Celsius-fok feletti, árnyék szinte sehol, az aszfalt már 50 Celsius-fok fölé hevült, mutatta az infravörös mérőkészülék kijelzőjét. Tiszteletet érdemel mindenki, aki ebben a forróságban dolgozik, és a köszönet apró jele ez a néhány palack hideg víz, mondta. Az útépítésen épp a csatornafedelek elhelyezésén dolgozott kollégáival Balatoni Krisztián, aki légkalapáccsal törte fel az aszfaltot. A képviselői vízosztás miatti rövid szünetben a 21 éves baki fiatalember érdeklődésünkre elárulta, hogy ezekben a meleg napokban a műszakot négy liter behűtött vízzel kezdi, ami a munka végére a hűtőtáskából az utolsó cseppig el is fogy, és aztán otthon is rápótol az elvesztett folyadékra. Másként nem is lehetne bírni, tette hozzá.