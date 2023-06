Balaicz Zoltán felidézte: az önkormányzat 2005-ben egy magánvállalkozóval kötött üzemeltetési szerződése tavaly szeptember végén lejárt, a közgyűlés egyhangú döntése értelmében a tóstrand akkor visszakerült a városhoz, működtetője a Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. lett. Mint elhangzott: a strand infrastruktúrájának állapota az elmúlt bő két évtizedben jelentősen leromlott, ez indokolta a rekonstrukciót, melynek keretében egyebek mellett közmű- és útfejlesztés, tereprendezés valósult meg, új játszótéri és sporteszközöket telepítettek, megnövelték a fürdőterületet, megújult a büfé, az öltözők, a vizesblokkok, a gyerekeknek homokos partot alakítottak ki, és vásároltak egy mentőkatamaránt is. A tóstrand rendkívül kedvező áron látogatható, és a nyáron a vizes élményeken túl egyéb programokat is kínál. (Minderről a napokban bővebben is olvashatnak majd portálunkon.)