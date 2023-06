Minderről Gyarmati Antal polgármester beszélt lapunknak, aki elmondta, a Salla Művelődési Központ és Könyvtár épülete melletti parkban – amely névleg a Szabadság térhez tartozik – viszonylag gyakran tartanak rendezvényeket, ezért is vetődött fel, hogy önálló nevet adjanak neki. Felhívásukra az elmúlt napok során több javaslat is érkezett, egyrészt a park jellege, másrészt az ott található emlékművek alapján. Ezeket szeretnék továbbiakkal kiegészíteni – csütörtök déli 12 óráig még fogadnak további ötleteket –, majd a felmerült javaslatok alapján a lakosság az önkormányzat közösségi oldalán szavazással választhatja ki a neki leginkább tetsző elnevezést. Amennyiben ez a folyamat a soron következő önkormányzati testületi ülés időpontjáig sikeresen lezárul, úgy a városatyák a lakossági véleményekkel összhangban meg is hozhatják a közterületelnevezéshez szükséges döntést.