Az eseményen a 850 ötven lakosú település polgármestere, Hencsei Margit elmondta: azzal, hogy a falugondnoki szolgálat ellátására jogosult települések lélekszámának felső határát ezer főre emelték, az elöregedő lakossággal és viszonylag nagy intézményekkel rendelkező Zalaszentbalázson számos szociális és közfeladat ellátása vált egyszerűbbé. Ugyan a szolgálatot 2022. januárjában indították el, ám a kisbusz beszerzése az egész országot érintő alkatrészellátási problémák miatt – a már 2021-ben benyújtott sikeres pályázat ellenére – ez év májusáig elhúzódott, így addig egy régi járművel oldották meg a feladatot.

Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője – amellett, hogy szintén utalt a falubuszok egy-egy kistelepülés életében betöltött szerepére is – arról beszélt, hogy Zalaszentbalázs azon falvak közé tartozik, amelyek az elmúlt időszakban hatékonyan tudták kihasználni a vidékfejlesztési politika által felkínált lehetőségeket. Azt is megemlítette, hogy reményei szerint belátható időn belül sor kerülhet a Zalaszentbalázson is átvezető, hatalmas forgalmat lebonyolító 74-es út négysávossá bővítésére, ami életminőségbeli változást hozhat a lakók számára. A nyomvonal egyeztetése megtörtént, a tervezés folyamatban van.