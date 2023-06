Néhány éve felújításhoz kerestem vízvezeték-szerelőt, aki minden vízzel kapcsolatos munkát elvállal. Mondanom sem kell, a többségük bő fél év múlva tudott volna eljönni, hogy egyáltalán megnézze, miről is van szó. Aztán találtam egy ismerőst, olyan szépen beszélt a szakma szeretetéről, a tudásáról és a referenciáiról, és egy gyenge pillanatomban igent mondtam. Csak a vízóraakna kitisztítására nem vállalkozott, mondván, ő a lyukba nem fér be, csináljam meg én. Aztán kiderült: mellényúltam. Újra szakembert kellett keresni, de már az elkövetett hibák kijavítására. Kétszeres idő telt el, dupla pénzbe került, de arra is rámutatott, hogy igenis szükség van a jó szakemberek képzésére, amit a technikumok garantálnak.