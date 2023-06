Édesapám lelkes lokálpatriótaként minden nagykanizsai nagyobb ívű beruházást lefotózott, s ilyenkor elvitt magával. Arról mesélt, hogy amikor a Petőfi utcai gázvezetéket lefektették a kollégáival, akkor szerepeltek a Zalai Hírlapban, ugyanis az egy olyan pillanat volt, amire jó, ha emlékeznek évtizedek múlva is. Nemrég a fényképek között kutatva találtam rá a városi uszoda építésére, a Célpont áruház alapozására is. Korábbi fotókon láttam, hogy a szenvedélyét nagyapámtól örökölhette, hiszen aput is lefényképezték a Platán sori házak átadásakor. Most, hogy egyikőjük sincs már, az emlékek olykor fájdalmasak. Viszont ráébresztenek arra, hogy a mai kor értékeit is kötelességünk megőrizni a jövő generációja számára.