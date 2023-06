776. születésnapját ünnepelte Keszthely

A Balaton fővárosának 776. születésnapját ünnepelték a hétvégén Keszthelyen. Ezúttal dr. Iglódi Endre ügyvédet, a vármegye sporttörténészét, számos könyv íróját fogadták a díszpolgárok sorába. A Fő téren Czunyiné dr. Bertalan Judit, az Északnyugat-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos, országgyűlési képviselő felidézte Keszthely történetének meghatározó eseményeit, személyiségeit, emlékeztetve: a város és annak mindenkori polgárai fontos szerepet játszottak a magyarság történelmében. Nagy Bálint államtitkár, a város és térsége országgyűlési képviselője személyes hangvételű köszöntőjében kiemelte, szülővárosa számára és sokaknak az ősi gyökereket, a biztonságot adó otthont és a jövő lehetőségeit, egy új élet helyszínét jelenti. Manninger Jenő polgármester leszögezte: a várospolitikát a történelmi örökségre és az identitásra építik, majd az idei évfordulósok előtt tisztelgett. A díszpolgári címet idén dr. Iglódi Endre kapta, a Keszthely Városért elismerést dr. Andor László és Palágyi Árpád vehette át. A turizmusért végzett munkájáért Szántó Évát tüntették ki, Keszthely szolgálatáért dr. Szecsei-Nagy Klára, Horváthné Kovács Zsuzsanna, dr. Makacsek Ágota és dr. Baráth István, az egészségügyben nyújtott teljesítményéért pedig dr. Donkó Imre részesült elismerésben. A Keszthely Város Szociális Ellátásáért-kitüntetést a Szivárvány bölcsőde kapta.

Telt ház előtt mutatták be a kanizsai szerző vérbő komédiáját

Nagykanizsán a közelmúltban a Honvéd Kaszinóban az intézményben működő Városi Színpad tini csoportja telt ház előtt mutatta be A szendvics című 120 perces darabot. A kétfelvonásos komédiát a nagykanizsai Kurta Lilla írta, rajta kívül Szollár-Nikolics Zsanna és Micsinai Dominik pedig rendezőkként közreműködtek. A történet szerint pszichológusnak lenni nem egyszerű feladat, és ezt Ádám is jól tudja. A mindennapi izgalmakból és stresszből csakis kedvenc szendvicsét felfalva látja a menekülés lehetőségét. Azonban Murphy törvényét követve, ahogyan leülne, hogy elfogyassza hőn áhított szendvicsét, elszabadul a káosz.

Játék és gyógyítás, kinyitott a Játékkórház Zalaegerszegen

Gyógyítottak és játszottak a gyerekek, hétvégén ismét megnyitotta kapuit a Játékkórház az Iván Dentál fogászat termeiben Zalaegerszegen. A Játékkórház programját 2017-ben indította a Fiatal Családosok Klubja Zalaegerszeg és a Női Egészségért Alapítvány, idézte fel Balaicz Zoltánné. A cél az volt, hogy a gyermekek megismerhessék a gyógyítás folyamatát, amihez orvosi rendelést, vizsgálatot játszanak el, mialatt fogászati, szemészeti szűrővizsgálaton is átesnek. Ki is próbálhatják az eszközöket, plüssállatokat gyógyíthattak és eközben sikerül a félelmeiket is eloszlatni. Gyógyítás közben átérezhetik az egészség megőrzésének fontosságát is, megtudhatják, miként óvhatják szemüket, mik a helyes fogmosás, szájápolás szabályai. Mindezek mellett az egyetemi egészségügyi kar oktatói, hallgatói a helyes testtartással, gerincproblémákkal, az egészséges életmóddal kapcsolatban adnak nekik tájékoztatást. Mint az alapítvány képviseletében Salamon Adrienn kiemelte, szeretnék elérni, hogy már a kisgyerekek is megismerjék a szűrővizsgálatok fontosságát, tapasztalják meg, nincs félnivaló az orvosi rendelőben.

Előadás a trianoni békeszerződésről Zalaegerszegen

Az első világháborút lezáró trianoni békeszerződés 103. évfordulója alkalmából látogatott el Mindszentyneumba dr. Raffay Ernő politikus, történész, egyetemi tanár, aki Trianon: a megoldás lehetőségei címmel tartott tel ház előtt előadást. Olyan lehetőségeket boncolgatott, amelyekkel szerinte a trianoni szétdarabolás elleni fellépésben a magyarok élhetnek. Ezek egyike Trianon végleges elfogadása, emellett szóba jöhet a személyelvű, vagy a kulturális, illetve a területi-közigazgatási autonómiáért való küzdelem, felvethető a területi revízió is. Az előadás megvizsgálja mindhárom lehetőség realitását és következményeit. Emellett szólt a határon túl élő magyar kisebbség helyzetéről is.

Megemlékezést tartottak a trianoni tragédia évfordulójáról Andráshidán

Zalaegerszeg andráshidai városrészében június 5-én, hétfőn délután a Hősök kertjében emlékeztek meg a Magyarország jelentős területeit elcsatoló, az első világháborút lezáró trianoni békediktátum évfordulójáról. Az emlékezésen Vigh László országgyűlési képviselő elmondta, az anyaország segíti a határainkon kívül élő magyarokat, akik közül 10 év alatt 1,1 millió vette fel a magyar állampolgárságot. A fájdalom, ami a történelmi veszteséget kíséri, hasonlatos a végtagok elvesztése utáni fantomfájdalomhoz, tette hozzá a szónok. Domján István, a településrész önkormányzati képviselője is szólt a nemzetet ért tragédiáról. A Keresztury VMK szervezésében zajlott, a gébárti emlékharang hangjaival kezdődött rendezvényen az Igazgyöngy Hagyományőrző Egyesület és az Öveges József Általános Iskola tanulói adtak műsort, majd koszorút helyeztek el a Hősök kertjében.