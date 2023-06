A nap szentmisével kezdődött, majd megnyitották a Lentiben élő Perlaki Stéber Ferenc kiállítását. A grafikák között ismerős tájakat, régi épületeket fedezhetnek fel az érdeklődők. Az munkákat Matyasovszky Margit, a Nemzeti Művelődési Intézet Zala Vármegyei Igazgatója méltatta, de az érdeklődők az alkotóval is beszélgethettek a rajzokról.

A falunappal kapcsolatban Egri Éva polgármester elmondta, hogy a településnek a szívét-lelkét az ott élő lakosok adják, akikért öröm dolgozni, tenni, tervezni. A rendezvények mutatják meg, hogy milyen jó is együtt lenni. Arról is beszélt, hogy az eltelt 1 évben többször volt lehetőségük közös programokat együtt megélni a helyieknek, például közösen készültek a karácsonyi ünnepekre, készítettek adventi asztaldíszeket, közösen gyújtották meg az adventi koszorún a gyertyát, de ellátogattak a zágrábi adventi vásárba is, és több idős lakót köszöntöttek az elmúlt hónapokban.

A falunap délutánján fellépett Gubinecz Ákos népdalénekes, műsort adtak az irsai lányok-asszonyok, majd Boros Beni zenélt késő estig. Nagy népszerűségnek örvendett a Nyitott Szemmel Alapítvány által működtetett koktélbár, a kemencében pedig langalló készült a reszneki Fliszár Kálmán és segítői jóvoltából.

A rendezvényre ellátogatott Vigh László, a térség országgyűlési képviselője is.