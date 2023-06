A szervezet a Miniszterelnökség népzenei komplex tehetséggondozó foglalkozássorozat projektjének keretében 4 millió forintot nyert. A Kopár Antal vezette egyesület azzal a céllal alakult, hogy a hátrányos helyzetben lévő tehetséges gyermekeket felkutassa, oktassa és segítse annak érdekében, hogy az identitásukat megőrizve a roma kultúra értékeit megóvják az utókor számára.

A felfedezett általános és középiskolás korú tehetségekből alakult meg roma népzenei csoportjuk. A kiskanizsai fellépésre az ifjúság felkészítését Kopár Antal koordinálta, de a zenei felkészítésben segített Vizeli József tanár, valamint ifj. Kopár Antal is. Az egyesület számára különleges jelentőséggel bír az értékőrzés és az identitás erősítése. Épp ezért saját gyűjtéséből, zalai és dél-dunántúli beás népzenét is oktattak a diákoknak. Kopár Antal szerint a közös munka értéket hozott létre, melyből talán a kitartó tanulók hosszú távon is profitálhatnak.