VÁRMEGYEI HÍREK

Zrínyi nemzeteket kötött össze

Őrtilos önkormányzata koszorúzást szervezett a Zrínyi-Újvárnál található emlékműnél, Zrínyi Miklós születésének 403. évfordulóján – írja a zaol.hu. Az eseményen beszédet mondott Navracsics Tibor területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős miniszter is. A megemlékezésen Szászfalvi László, Somogy vármegye országgyűlési képviselője, Kelei Zita, Őrtilos polgármestere és Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézet főigazgatója egyaránt méltatta Zrínyi Miklóst, aki szerintük példakép, és emlékét a jövő generációjának kötelessége megőrizni.

Elkezdődött az újabb felújítás a kórházban

A Zala Megyei Szent Rafael Kórház tájékoztatása szerint elkezdődött Zalaegerszegen az intézmény „C” épületének, azaz a diagnosztikai épületnek a felújítása, közölte a zaol.hu. A munkaterületet átadták, az állványozás elkészült. A következő munkafázis az üvegablakokból álló fal bontása és újraépítése lesz. Közben befejezéséhez közeledik az állami fenntartásban működő megyei kórház rendelőintézetének külső és belső felújítása. Az új eszközök beszerzése mellett megújulnak a rendelők, a kezelők, a padozatok, a világítótestek, a falfestések, a vizesblokkok, a betegmosdók, az infokommunikációs eszközök és a bútorok is. Az átadás a nyár folyamán várható. Az Építési és Közlekedési Minisztérium hamarosan elindítja az Országos Mentőszolgálat zalaegerszegi mentőállomásának felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárást, sikeres pályázat esetén még akár idén elkezdődhet a beruházás.

Fásítási program Zalaszombatfán

Zalaszombatfán is eredményesen pályáztak az Agrárminisztérium által meghirdetett, néhány éve folyó fásítási programra. 11 csemete került a virtuális kosárba, ezeket nemrég el is ültették közösségi akció keretében, a 40 lélekszámú település ásókkal felfegyverkezett férfi lakói közösen láttak neki a munkának – olvasható a Zalai Hírlapban. Primusa József, a Zalaerdő Zrt. kerületi erdésze tanácsaival segítette a szakszerű ültetést, majd elhelyezte az adományozásról szóló szalagokat a fácskákat védő oszlopokon. A faluházat övező füves területre 8, a Fumuház közösségi szálláshely kertjébe pedig 3 csemetét helyeztek el.

Emlékműsor id. Horváth Károly tiszteletére

Születésének 90. évfordulója alkalmából nagyszabású emléknapot szervez néhai id. Horváth Károly népzenekutató és népművelő tiszteletére a muravidéki dalkörökkel közösen a lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet – írja a zaol.hu. A néhai népzenekutató tiszteletére szervezett emléknapot május 6-án, szombaton tartják a lendvai Városi Színház- és Hangversenyteremben. A műsor kiemelt vendégei Sebestyén Márta népdalénekes, Kossuth-díjas előadóművész, valamint Andrejszki Judit Liszt Ferenc-díjas előadóművész lesznek, de több olyan muravidéki népdalkör is közreműködik a műsorban, amelynek egykor szoros kapcsolata volt id. Horváth Károllyal. Az emléknap táncházzal zárul, ez utóbbi helyszíne a Bánffy Központ, zenei közreműködője pedig a Zala zenekar lesz.

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Weöres-előadása a Griff Bábszínházban

Javában zajlik Magyarországon a X. Színházi Olimpia, amelyhez csatlakozott a bábművészeti világtalálkozó. Ez utóbbinak köszönhette a zalaegerszegi közönség a Bennem a létra című, Weöres Sándor Rongyszőnyeg versciklusára épülő bábelőadást – olvasható a Zalai Hírlapban. A Griff Bábszínház vendégeként a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem öt bábművészeti hallgatója adta elő a lírai alapú játékot Bartal Kiss Rita rendezésében. A Blattner Géza-díjas művész személye összeköti a két együttest, hiszen ott tanít, itt művészeti vezető, s mindkét helyen előadásokat hoz létre.

Jön a Tour de Hongrie

Jön a Tour de Hongrie, ezért útlezárások lesznek Zalaegerszegen, s parkolási korlátozások már azt megelőzően. A legnagyobb magyar kerékpárverseny második szakasza 2023. május 11-én, csütörtökön Zalaegerszegről indul és 175 km megtétele után Keszthelyen ér célba. A mezőny a Batthyány Lajos utcából a Göcseji Múzeum elől rajtol, majd a Kaszaházi úton haladva Pózva irányába hagyja el a várost. A szervezők azt kérik, hogy a Batthyány Lajos utca, Kölcsey Ferenc utca, Október 6. tér (Plázáig) és Kis utca közötti szakaszon hagyják szabadon a parkolóhelyeket május 9., kedd estétől május 11., csütörtök estig. A Batthyány Lajos utcában a múzeum előtt már csütörtök reggel 8.30-kor megkezdődik a rajtterület építése. Ettől az időponttól teljesen lezárják a Batthyány Lajos utca Balatoni út és Október 6. tér közötti szakaszát, a Kölcsey Ferenc utcát, valamint az Október 6. teret a Zala Plázáig. A mezőny elrajtolása idején, körülbelül 40 percig pedig teljes útzárra kell, hogy készüljenek a Batthyány Lajos utca és a Kaszaházi út teljes hosszán.

Fél tonnánál is többet emelt Somkereki Patrik, negyedik helyezés lett a jutalma

A Zalaszám ZAC nem csak az atlétikai számokban, de erőemelésben is jeleskedik, hiszen a nehézatlétika ezen ágában is indít versenyzőket. Legutóbb Cegléden lépett dobogóra ZAC-erőemelő, ahol az idei RAW erőemelő országos bajnokságot rendezték. Az egerszegiek versenyzője, Somkereki Patrik a junior korosztály 83 kg-os súlycsoportjában indult és az erős mezőnyben a nagyon értékes negyedik helyen végzett. Molnár Dániel edző tanítványa guggolásban 200 kg-ot, fekvenyomásban 112,5 kg-ot, felhúzásban 240 kg-ot teljesített, így Somkereki Patrik 552,5 kg-os összetett eredménnyel lett negyedik.