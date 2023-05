A Lido pénteki startja után szombaton jótékonysági sport- és játéknapot, majd vasárnap gyermeknapot rendeztek Vonyarcvashegyen, sok-sok aktív, mosolyra csábító programmal.

– Strandunkra nem csak nyári élményhelyként tekintünk: a fejlesztésekkel arra törekszünk, hogy többgenerációs, a látogatóknak egész évben élménygazdag találkozási és rekreációs lehetőséget kínáljunk – fogalmazott Pali Róbert polgármester. – A Lido az elmúlt esztendőkben a régió egyik kedvelt balatoni strandjává vált, köszönhetően a folyamatos fejlesztéseknek, illetve az 5,5 hektárnyi csodás zöldterületnek és a gyönyörűen kiépített partszakasznak.

A település első embere emlékeztetett: a fürdőhely sorra nyeri a szakmai elismeréseket, tavaly például a Kék Hullám Zászló-megmérettetésen ötcsillagos minősítést és Zöld béka-különdíjat kapott, s mivel az összes balatoni strand közül a legmagasabb pontszámot érdemelte ki, így elhódította a legjobbnak járó fődíjat is.

A Lido évről évre nemzetközi és országos sporttalálkozók helyszíne, tavaly itt rendezték a nemzetközi strandrögbi bajnokságot, a Mozdulj Balaton!-sorozat zárótalálkozóját és a strandkéziladba-bajnokság hazai fináléját, s idén sem lesz ez másként.

– A látogatók szívesen keresik fel a 270 méteres partszakasszal rendelkező strandot és vele együtt a megannyi színes szolgáltatást – folytatta Pali Róbert. – A legkisebbek számára vizes játszótér, játszóház és csúszda biztosítja a felhőtlen szórakozást, s a felnőtteket is élmények várják, hiszen van itt például szörfiskola, vízisí, SUP, strandröplabda és -kézilabdapálya, valamint fitneszpark, illetve teqball- és pingpong-asztal is. A vízi színpad pedig igazán egyedi élményt nyújt a fürdőzők számára.