Az ünnepség szép és nemes példája a múlt és a jelen összekapcsolásának, mondta a tárcavezető köszöntőjében.

– Olyan eseményt idézünk meg ma, amely vízválasztó volt a magyar történelemben, 1848 a független magyar nemzetállam megszületésének pillanata volt. Ezt a szabadságot időről időre a mai korban is meg kell védenünk – emlékeztetett a szónok, aki kitért az azóta eltelt időszak számos történelmi eseményére. – Legújabban olyan kihívásokkal kell megküzdenünk, mint a migráció, a háború propagálása, az átgondolatlan szankciók és zöldnek mondott intézkedések. Ne feledkezzünk meg a közös európai értékekről, a nemzetállam, a függetlenség, vagy a demokrácia földrajzilag változó értelmezéséről, a Brüsszelben tökélyre fejlesztett kettős mércéről. Ma is meg kell küzdeni a függetlenségért, az önrendelkezésért, saját érdekeinkért.

Csoportkép a díjátadás után: dr. Sifter Rózsa főispán, dr. Pál Attila, a Zala Vármegyei Közgyűlés elnöke, Balaicz Zoltán polgármester, Vigh László országgyűlési képviselő, Rigó Csaba, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke. Elöl: dr. Lepsényi Imre, a Csány László Közgazdasági Szakközépiskola nyugalmazott pedagógusa és igazgatója, Prof. Dr. Palkovics László egykori innovációs miniszter, az MTA doktora és Szűcs István, a Griff Bábszínház igazgatója

Fotó: Pezzetta Umberto

Balaicz Zoltán beszédében utalt arra, hogy tavaly nagyszabású ünnepségsorozattal emlékeztünk Zalaegerszeg neve 1247-es, első okleveles említésének 775 éves jubileumára, valamint a megyeszékhellyé válás 290 éves évfordulójára. Mint mondta, idén sem maradtunk kerek évforduló nélkül, hiszen 730 éves az az 1293-ban kiadott oklevél, amely a város nevét már "Egerzeg" formában írja. A polgármester kitért az 1848/49-es események egerszegi vonatkozásaira, köztük a nemzetőrség felállítására, illetve a 7. és a 47. honvédzászlóaljra.

Fotó: Pezzetta Umberto

– Büszkék vagyunk arra a városépítő és -szépítő munkára, amelyet az előttünk járó nemzedékek végeztek, s nem kisebb büszkeséggel tesszük hozzá a magunk részét is. Tudjuk jól, hogy a közös sorsunkat csak erős közösséggel alakíthatjuk olyanná, amilyenné szeretnénk, s a városunk is csak akkor lehet sikeres, ha abba az irányba halad, amit együtt határoztunk el… Most nekünk, a mi nemzedékünknek adatik meg a lehetőség, hogy hozzátegyük Zalaegerszeg történetéhez mindazt, ami a tehetségünkből telik. Az a célunk, hogy mi legyünk a legjobbak. Nekünk Zalaegerszeg a szenvedélyünk – mondta a polgármester.

A város díszpolgárává avatták a zalaegerszegi születésű Prof. Dr. Palkovics Lászlót. A Széchenyi- és Gábor Dénes-díjas akadémikusnak államtitkárként, majd miniszterként elévülhetetlen érdemei vannak a helyi gazdaság fellendítésében és a városfejlesztésében.

„Pro Urbe Zalaegerszeg” címet kapott dr. Lepsényi Imre, a Csány László Közgazdasági Szakközépiskola nyugalmazott igazgatója. A pedagógusnak fontos szerepe volt a helyi felsőfokú tanárképzés működtetésében, vezetőként a Pályaválasztási Tanácsadó Intézet szakmai tevékenységének kiszélesítésében.

Ugyancsak „Pro Urbe Zalaegerszeg” díjjal tüntették ki a Griff Bábszínházat, amely az elmúlt húsz évben a közösségi életet meghatározó, közösségformáló, magas színvonalon működő kulturális intézményévé vált.

Ugyancsak elismerésben részesítették a polgármesteri hivatalnak azokat a dolgozóit, akik a közigazgatásban kiemelkedő szakmai munkát végeztek. Péter Gyöngyinek, a polgármesteri kabinet kommunikációs szakreferensének címzetes-vezető főtanácsosi kitüntető címet, Salamon Anettnek, a szociális és igazgatási osztály szociálpolitikai szakreferensének címzetes-vezető főtanácsosi kitüntető címet, dr. Sipos Jánosnak, az önkormányzati osztály jogi szakreferensének címzetes-vezető főtanácsosi kitüntető címet, Lipóczki-Török Veronikának, a műszaki osztály pályázati szakreferensének szakmai tanácsadói címet és Rozmanné Hoss Gyöngyinek, a műszaki osztály beruházási szakreferensének szakmai tanácsadói címet adományoztak.

Végül a kitüntetetteket méltatta Vigh László országgyűlési képviselő is, aki példaértékűnek nevezte tevékenységüket, szakmai munkájukat.