Balatongyörök első embere felelevenítette: hajdan a mezőgazdaság adott megélhetést a helyieknek, de a filoxéra megjelenése, illetve a balatoni fürdőkultúra s infrastruktúra fejlődése a hangsúlyt a turizmusra helyezte, amely a Covid okozta sokk után ismét töretlenül fejlődik.

A nyugat-balatoni község „lélekszáma” nyaranta a négyszeresére duzzad, s ma már nemcsak a strand, hanem számos színes program is vonzza a vendégeket. Biró Róbert beszélt a Nyugat-Balaton településeinek együttműködéséről is, amely a közös fejlesztéseken túl más területeken is tetten érhető. Persze, emellett mindenki igyekszik megtalálni és erősíteni saját arculatát, fejleszteni kínálatát – szögezte le Balatongyörök első embere.