A Tour de Rebeka II.-re – az első az elmúlt őszön, közvetlenül a névadó csöppség érkezése után volt – szombaton indult a sportember hajnali kettőkor Keszthelyről, s egy kör után arról is beszélt lapunknak kora délután: gyermekkora óta része életének a sport, felnőtt fejjel pedig a kerékpár nyergébe pattant, mert „ezt minden orvos ajánlja”. Ám mivel szereti feszegetni a határait, elhatározta a dupla Balaton-kerülést. Tavaly 50 kilométer hiányzott a két körből.

– Ekkor kitaláltam, legyen Rebeka II. is, és ezt az erőpróbát szerettem volna valamivel összekapcsolni – mesélte Hegedüs Róbert –, s mivel szívemen viselem az állatok sorsát, ezért gondoltam, hogy két menhelyet támogatok e túrával. Később felvettem a kapcsolatot a ZTE-vel, amelynek játékosai aláírtak két mezt, s ezeket jótékonysági licitre bocsátjuk.

A sportember arról is beszélt: a kerékpározás a mindennapjai része, amit néha futással is kiegészít, a mentális felkészülését pedig az íjászat segítette, a mostani indulás előtt is lőtt pár kört.

Mint elmondta: az első körben nagyon meleg volt, két alkalommal picit meg is zuhant, elfáradt mentálisan és fizikailag egyaránt, de ilyenkor mindig a szíve vitte tovább. A Tour de Rebeka II. utánra egyébként nem tervezett hosszú pihenést.

Az első több mint 210 kilométer után rövid pihenőt engedélyezett magának Hegedüs Róbert

Fotó: Péter B. Árpád

– Az első túrát követően – amelyből 50 kilométer hiányzott – hazamentem, kipihentem magam, vasárnap pedig már bringára ültem, eltekertem a Badacsonyig és vissza, ami nagyjából hatvan kilométer. A pihenésről most is hasonlót gondolok: holnap délben felkelek, megeszem a húslevest, aztán mehet a hét tovább – szögezte le Hegedüs Róbert.

A sportember az első kört a déli parton kezdte, a másodikon pedig ellentétes irányban haladt, s végül a cél előtt nem sokkal, éjjel 11 óra tájt Balatonboglárnál egy defekt vetett véget a nem mindennapi erőpróbának.

Lapunknak azt is elmondta: a licitálás a hét végéig folytatódik a ZTE-mezekre, az érdeklődők, támogatók közösségi oldalán jelezhetik szándékukat, emelhetik a téteket. A befolyó összeget az Együtt egy életért, ártatlan állatokért Egyesület és a Meggyeserdei Menedék Alapítvány kapja majd.