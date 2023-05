A minap Eszterházy Miksa-díjat vehetett át a magyar sport napja alkalmából Horváth István nyugállományú rendőr alezredes, akit a sportolás népszerűsítésében és a fogyatékkal élők esélyegyenlőségének megteremtésében végzett kimagasló munkájáért ismertek el. Csütörtökön Balogh László polgármester is gratulált az állami kitüntetéshez. Mint mondta: Horváth Istvánnak elévülhetetlen érdemei vannak a siketek sporthoz való hozzáállásában. A Magyar Hallássérültek Sportszövetségének tagjaként a hallássérült teniszezők szakágvezetője, korábban maga is válogatott teniszező volt, sőt, a siket sportolók olimpiáján is szerepelt.