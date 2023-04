Kéttucatnyian, a városrész lakói, valamint a Gálafeji Polgárőrök, illetve a Gálafej-Vakaroshegy Fejlődéséért Egyesület tagjai láttak munkához szombaton 9 órakor, és a Széna tértől indulva 15 zsák hulladékot gyűjtöttek össze. Végigjárták az országút melletti területet is a Gálafeji és Sugár utca között. Szilasi Gábor arról számolt be, hogy évről évre megismétlik a takarítást, ennek is köszönhetően csökkenő mennyiségű szemetet gyűjtenek össze.

Fotó: Szilasi Gábor