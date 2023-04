A Szívből jövő hímes tojásnak nevezett, hatalmas, embernagyságú húsvéti díszek az utóbbi években a világ számos pontján megjelentek, köztereket és galériákat egyaránt díszítve. A Lendva-hegy első számú turisztikai attrakciójánál, a Vinarium kilátótoronynál elhelyezett tojást öt horvát naiv festő, Martin és Stjepan Dukin, Vladimir Ivancan, Dragutin Kovacic, valamint Drago Zufika díszítette. A húsvéti hímes tojás készítésének hagyománya a horvátországi Dráva-menti régióban is elevenen él, 2008-tól pedig hivatalosan is a szomszédos ország szellemi kulturális örökségéhez tartozik. Az elmúlt évek során Szívből jövő hímes tojást kapott többek közt a horvát hagyományőrzőktől Zágráb, New York, Milánó, Róma. Brüsszel, Bécs, Graz, Klagenfurt, Prága, Párizs, Marseille és Riga városa, 2010-ben pedig XVI. Benedek pápát is megajándékozták vele készítői.

Fotós: Gyuricza Ferenc