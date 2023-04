Figyelembe véve, hogy a Landorhegy városrészben iskola is van, bő választékú írószer részleget is kialakítanak. Ezen ígéretek után nem csoda, hogy nemcsak a landorhegyi közösség, hanem az egész város kíváncsi lett a Göcsej (most már mondhatjuk Skála) Áruházra. És 1982. november 6-án megnyílt a „szupermarket”, ahogy a korabeli sajtó fogalmazott. Az első napi forgalom 2 millió 600 ezer forint volt, a lakástextil és a műszaki osztály egymagában is egymilliót forgalmazott. Nagyüzem volt az ABC osztályon is, széles kínálat volt felvágottból, tőkehúsból és hidegkonyhai készítményekből. A sütőipari termékek között újdonságnak számított a víkendkenyér.

Az emeleten a 180 személyes presszó a maga nemében a legnagyobb volt a városban, a késő estig nyitvatartó szórakozóhely különteremmel is várta vendégeit.