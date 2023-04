Mint azt Horváth Jácint elmondta: a közelmúltban közbeszerzési eljárást hirdettek a térfigyelő kamerahálózat bővítésére, mely 4 új, rendszámfelismerővel rendelkező, nagy felbontású kamera telepítésére, illetve 22 új, a Balatoni, a Hevesi, a Teleki, illetve a Rózsa-Kodály utca kereszteződésébe telepítendő kamera beszerzésére vonatkozik. A tender magában foglalja továbbá a kanizsai rendőrkapitányságon lévő operátori helyiség fejlesztését is. Szintén kiírásra került a Munkás utca 10. és a Kazanlak körút 1. szám közötti területen 45 parkolóhely kialakítása, illetve kivitelezői árajánlatokat várnak a Batthyány Lajos Gimnázium vizesblokkjainak felújítására.

Dr. Fodor Csaba a fentieket kiegészítve hozzátette: május és június környékén számos egyéb fejlesztés tervezése is megkezdődik, ilyen például a Platán sori, az Attila és Herman utcai parkolóhelyek kialakítása, a Hegybíró, Harmat és Kanyar utca aszfaltozása és csapadékvíz-elvezetésének kiépítése, a ligetvárosi óvoda tetőfelújítása, a Medgyaszay Ház klímamodernizációja. Mindezek mellett újabb okos zebrák és trafiboxok telepítését is tervezi az ÉVE, valamint a város több pontján út- és járdaburkolatok rekonstrukciójára is lehet számítani az idei esztendőben.