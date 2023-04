A társaságnál folytatódik a modernizáció: a flotta megújulása mellett tavasszal munkába állnak a frissen végzett hajós szakemberek is. Veigl Gábor, a Balatoni Hajózási Zrt. vezérigazgatója elmondta, a rév- és személyhajó-kikötőket illetően fejlesztéseket terveznek, és már megkezdődött a frissen megnyitott vitorláskikötők felkészítése is a szezonra. A társaság idén is sokszínű programkínálattal, változatos menetrenddel és digitális megoldásokkal várja utasait.

Veigl Gábor arról is beszélt, május 1-től a legnépszerűbb Fonyód-Badacsony útvonalon óránként indulnak majd a járatok, s Tihanyt, Balatonfüredet és Balatonföldvárt is gyakrabban érhetik majd el az utazók.

Veigl Gábor: A Bahart 2022-ben 4,3 milliárd forintos árbevételt ért el, ami 11 százalékkal múlta felül az előző évi adatot

Fotós: BAHART

A húsvéti szezonnyitón, a Szent Miklós hajó fedélzetén a társaság első embere kiemelte, a nagy népszerűségnek köszönhetően nyáron többször indulnak majd útjukra programhajók is: 176 buli- és 100 varázshajójárat fut ki a Balatonra a kikötőkből, és kiemelt szerepet kapnak a különleges élményt nyújtó naplemente-sétahajók is, amelyeken az utasok a tó közepéről csodálhatják a Balatont. A büfékben továbbra is neves balatoni borászatok nedűi és helyi kézműves sörök közül válogathatnak a vendégek.

A társaság továbbra is hangsúlyt fektet az online jegyvásárlási lehetőségre, a vitorláskikötőkben pedig az arculatváltás mellett folyamatosak a műszaki fejlesztések. A szigligeti és balatonföldvári létesítmény új pontonnal, a siófoki egy korszerűbb s energiahatékonyabb hőszivattyús rendszerrel, a balatonföldvári pedig új kiszolgálóegységgel és kikötőmesteri irodával kezdi meg a szezont.

A szezon a hagyományos módon indult, s a Bahartnál azt remélik: a tavalyihoz hasonló sikeres év vár a társaságra

Fotós: BAHART

Veigl Gábor ismertette: tavaly csaknem 700 ezren utaztak a cég személyhajóin, majdnem 1,4 milliónyian a kompjáratokon, s 450 ezer gépjárművet és több mint 110 ezer kerékpárt szállítottak a tó egyik partjáról a másikra, s idén legalább ilyen évet szeretnének zárni.