Az európai energiaválság ellenére is nyitva maradt Zalaegerszegen - több más hasonló méretű településsel ellentétben – az önkormányzat által fenntartott intézmények zöme. A városban a fűtési szezonban is volt színház, üzemeltek a kulturális központok, a könyvtár, az uszoda, de a bölcsődékre, óvodákra és szociális intézményekre sem került lakat. Szintén nem kellett korlátozni a közvilágítást, vagy elhalasztani a fontosabb rendezvényeket. A zalaegerszegi városatyák azt a döntést hozták, hogy a válság kellős közepén is folytatják, sőt felgyorsítják az intézményekben az energetikai fejlesztéseket. A ZAOL Podcast aktuális beszélgetésében a legfontosabb beruházásokat foglaljuk össze, illetve hozzuk a tudnivalókat az ingyenes lakossági és társasházi energiatakarékos lámpacsere programról is. Vendégünk Bali Zoltán alpolgármester.