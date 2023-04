Mohamed El Shinawy egyiptomi és Nikon Pecs Pong Papas thaiföldi nagykövet, valamint a sétálóutcán összegyűlt sokaság előtt Etl Enikő tulajdonos felelevenítette az elmúlt tíz év történetét, közte a covidos esztendők nehézségeit. Mint fogalmazott: nemcsak az itt tartózkodóknak kínálnak programokat, hanem transzfereket biztosítanak s kirándulásokat szerveznek Európa számos régiójába.

Az új irodát (b-j) Kepli József János, Etl Enikő és Horváth Ádám avatta fel

Fotós: Péter B. Árpád

– Most nyitunk Egyiptom, Izrael és Thaiföld felé – mondta az Eni Travel Agency vezetője.

Kepli József János, Hévíz alpolgármestere arról beszélt, a két vezető diplomata látogatása is jelzi Hévíz és az esemény súlyát.

Kepli József János: Az elmúlt években sok viszontagságon mentünk keresztül. Mögötte (b-j) Kiss László esperes-plébános, Etl Enikő és Horváth Ádám

Fotós: Péter B. Árpád

– Az elmúlt években sok viszontagságon mentünk keresztül – szögezte le a politikus. – Keményen érintett bennünket ez az időszak anyagi és egészségügyi értelemben, illetve a szabadságunkat illetően, hiszen egy rövid időre elveszítettük az utazás lehetőségét is. Bár még nem vagyunk túl a nehéz időkön, de már eddig is sokat tanulhattuk, erősödhettünk. Itt az ideje annak, hogy a múltat magunk mögött tudva, kicsit bölcsebben újra visszatérhessünk a megszokott életünkhöz, az utazásokat illetően is.

A sétálóutca közönsége hastáncosok produkcióját is láthatta

Fotós: Péter B. Árpád

Ezt követően Etl Enikő, Kepli József János és Horváth Ádám, az Adam’s Travel ügyvezető igazgatója felavatta az új irodát, a vezető diplomaták pedig megszegték a születésnapi tortát. A sétálóutca szép számú közönsége ezen a délutánon láthatta Szabó Siklódi Lia és Vastag Csaba fellépését, illetve a hideg idő ellenére hastáncosok műsorát is.