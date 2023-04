Mint arról korábban beszámoltunk a két utcában közel 1 milliárd forintos víziközmű rekonstrukció vette kezdetét, a munkaterületet április 3-án adták át a kivitelezést végző Szabadics ZRt. és az Aquaprofit ZRt. közös konzorciumának.

A sebességkorlátozó táblák szinte azonnal kikerültek az érintett útszakaszokra, így aztán a húsvét lőtti időszakban szinte csak araszolva lehetett közlekedni, de azóta sem sokat változott a helyzet.

A táblákkal kapcsolatban megkerestük a beruházást felügyelő Városfejlesztő Kft-t, melynek ügyvezetője Czirákiné Pakulár Judit az alábbi választ adta.

– A munkaterület átadás-átvételi eljárása 2023. április 3-án megtörtént, ettől az időponttól kezdve kivitelezői munkaterületnek minősülnek az érintett útszakaszok, ahol a kivitelezőnek a szerződésben rögzítettek szerint kell dolgoznia, beleértve a forgalomtechnikai feladatokat is – kezdte Czirákiné Pakulár Judit. – A kivitelező Szabadics ZRt. – Aquaprofit ZRt. konzorcium felelősségi körébe tartozik minden, a munkaterületen zajló tevékenység. Tájékoztatásuk szerint és az ütemterv alapján is megkezdődött a területen található közművek geodéziai kijelölése, a területen szakaszosan előkészítő jellegű munkavégzés folyhat, így a korlátozások szükségszerűek. Éppen ezért a kihelyezett sebességkorlátozó táblák alapján a közlekedési szabályokat minden esetben be kell tartani.

Mint megtudtuk: a tényleges bontási munkálatok a tervek szerint 2023. április 17-e után kezdődnek, a Teleki utcán a Kórház utcai körforgalom felől, a Platán soron pedig az Eötvös tér felől. Az aktuálisan lezárt szakaszokról a kivitelező konzorcium és a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. is előre tájékoztatja majd az érintett lakosokat, de a www.kanizsaifejlesztesek.hu oldalon, és egyéb online felületeken is lesz majd tájékoztatás.

A Városfejlesztő Kft. addig is a sebességkorlátozás és a további várható fennakadások miatt türelmet és megértést kér a lakosoktól.