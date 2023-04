Csőtörés miatt átmeneti vízhiány jelentkezett vasárnap délelőtt Zalalövőn, a Háshágyi utcában – tájékoztatta lapunkat Gyarmati Antal polgármester. Az üzemzavar elhárítását már meg is kezdték a szolgáltató szakemberei, a munkálatokat azonban jelentősen megnehezíti, hogy az adott szakaszon az ívóvízvezetékkel párhuzamosan fut a gáz fővezeték is, ezért a csőtörés pontos helyének féltárásánál fokozott óvatosságra van szükség. Gyarmati Antal azt is elmondta: rendszeresek a csőtörések a városban, a vezetékhálózat elöregedett, cserére szorul.