A rendezvényen a VOSZ vármegyei elnöke, Balogh Ádám elmondta: a vállalkozók érdekképviseletével foglalkozó szervezetük az idén 35 éves, és a zalai elnökség elhatározta, hogy minden fontosabb vármegyei térségben kihelyezett ülést tart, hogy még közelebb kerüljön a tagjaihoz, szorosabb párbeszédet alakítson ki a gazdasági szereplőkkel.

- Nem titkolt célunk a tagság folyamatos bővítése, egy ilyen személyes találkozás mindenképpen lehetőséget biztosít arra, hogy jobban megértsük a problémákat és megtaláljuk a közös kapcsolódási pontokat – folytatta. – Nagykanizsán is számos iparág képviselteti magát, ezért a találkozótól nagy előrelépést várunk.

Az eseményen Balogh László polgármester is üdvözölte a kezdeményezést, elmondta: a gazdaság szereplőinek ilyenfajta találkozása, partnersége jól szolgálja a város fejlődését és a jövőbe vetett hitét. Hozzátette: az elmúlt időszakban a világot sújtó történesek nyilván a nagykanizsaiakat is érintették, s akkor még ott volt a Sberbank-ügy, a Tungsram megszűnése, valamint a helyi döntéseket megnehezítő önkormányzati testület.

- A nehézségek ellenére is hiszem, hogy van gazdasági potenciál a városunkban – fogalmazott. – Az északi ipari parkunk szinte már betelt, a keleti éledezőben, s komoly távlatokat nyit. Ha egyszer a háború véget ér, akkor Kanizsa elindulhat azon az úton, amit megérdemel.

Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő arról beszélt, a találkozó értékét senki sem vitatja, hiszen abból, ha különféle iparágak képviselői találkoznak egy asztalnál, csak jó dolgok születhetnek. Beszédében a világpolitikai változásokat érintve szólt a magyar kormány intézkedéseiről, arról, hogy miképp segítheti a gazdaság szereplőit a most kialakult nehéz helyzet ellenére is. Dicsérte a hazai vállalkozói szférát, amelynek az útját állandó kihívások kísérik, de ettől függetlenül is hisznek a magyar gazdaság erejében. Az biztosan látszik, hogy recesszió nem lesz.

- A kormány létrehozta a Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogramot (BGH), melynek köszönhetően hazánkban a valaha volt egyik legnagyobb kormányzati hitelprogram indult meg. Azt ajánlom, aki csak tudja, vegye igénybe – biztatta a vállalkozókat. – Nagykanizsa a jövőben komoly figyelemre és támogatásra érdemes, amiért folyamatosan dolgozunk. A 74. számú főút Zalaegerszeg és Nagykanizsa közötti, 50 kilométer hosszúságú szakaszának 2x2 sávos főúttá fejlesztése a tervezés szintjén elindult, tehát megvalósul a beruházás. Ezt követheti majd a Kaposvárt Nagykanizsával összekötő közvetlenebb út kiépítése, mellyel kapcsolatban szintén megtettük az első lépéseket.