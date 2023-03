Kedden a csarnokban a húsos pultoknál nézelődtek többnyire a vásárlók, ahol már kellették magukat a kötözött sonkák, szalonnák és a friss húsok. Előbbiek kilója 4300 forinttól kapható. A családi vállalkozásként működő Fleisch-Hús Kft. 1994 óta várja vendégeit a vásárcsarnokban. Az egyik tulajdonos, Balogh József, lapunk érdeklődésére elmondta: már februárban, farsang első napjaiban gondoskodtak arról, hogy időben, áprilisra kikerüljenek a hűtőpultokra a hagyományos, lassú pácolással érlelt minőségi sonkák, húskészítmények.

Felvételünkön Balogh József, a Fleisch-Hús Kft. egyik tulajdonosa szolgálja ki Varga Lászlónét

Fotós: Mozsár Eszter

– Megbízható, hazai termelőktől szerezzük be rendszeresen a portékát, ami a címkéken is fel van tüntetve – mondta Balogh József, aki ötven éve van a szakmában, sok évet dolgozott az egyik legnagyobb, ma már megszűnt vármegyeszékhelyi húsipari vállalatnál. - Természetesen mi is készülünk a kereszténység legnagyobb ünnepére, így kínálunk lassú érlelésű csülköt, szívsonkát, kötözött hálós sonkát, darabolt sonkát, frikandó sonkát. Az előírásoknak megfelelően lezárt, vákumosan előre csomagolt készítményeket is tartunk. A sonka mellett nyers, illetve szaftos húsokat, például csontos, csont nélküli tarját visznek szívesen az ünnepekre a vásárlók. Érdekes mód, a fiatalabbak inkább a soványabb karajt választják. Úgy gondolom, hogy a lelkiismeretes kereskedő a nagyobb ünnepek alkalmával ugyanúgy figyelembe veszi az emberek pénztárcáját, s nem emel árat – mondta Balogh József.

A jó üzletpolitikát sokan meghálálják, Varga Lászlóné törzsvásárlónak számít, aki már kora reggel beszerezte a húsvétra valót, most a zsírszalonnáért jött vissza. Mint mondta, ilyenkor dédunokákkal, unokákkal együtt akár tizenketten is körbeülik az asztalt, amire legtöbbször a hagyományos teríték kerül: főtt füstölt tarja és csülök, töltött tojással, tormával.

Ábrahámné Fodor Katalin és Gazdag Antalné Gorza Ferencné egervári őstermelő standjánál

Fotós: Mozsár Eszter

A csarnok előtt Gorza Ferencné egervári őstermelő standjánál már hosszú sor állt, ahol mérettől függően 60, 80 és 85 forint a tojás. A zalaegerszegi nyugdíjas, Ábrahámné Fodor Katalin évtizedek óta itt vásárol. Egyelőre erre a hétre szerzi be a főzéshez az alapanyagot, lehet, hogy jövő héten már nem kell visszatérnie. A mellette álló Gazdag Antalné januárban költözött egy zalaegerszegi nyugdíjas otthonba, folyamatosan ismerkedik a várossal, piaccal, ahova mindig szívesen visszatér.