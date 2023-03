A program kapcsán Simon Annamária, a szervező egyesület elnöke portálunknak elmondta: még 2013-ban alakították ki a Bárczay parkot, akkor ültettek őshonos gyümölcsfákat annak egyik szegletébe. A kertben többek között alma-, körte-, cseresznye- és szilvafa is található, az évek során valamennyi termőre is fordult.

– Annak idején egyesületünk pályázott a park kialakítására, ezért továbbra is feladatunknak tekintjük annak gondozását – magyarázta az elnök. – Az aktuális feladatoktól vagy teendőktől függően évente akár több alkalommal is szervezünk közösségi munkákat, hol a veremházak karbantartására, hol a tündérkert növényeinek gondozására. Ebben az egyesületünk tagsága mellett további önkéntesek vesznek részt, köztük olyan középiskolás diákok, akik itt végzik el a kötelező közösségi szolgálatukat. Ők azt is vállalták, hogy szükség szerint akár a jövő hét végén is folytatják az ösvény gyomtalanítását.