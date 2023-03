A kabátok, a csomagok, a nording walking botok elhelyezkedtek a csomagtartóban, s amint elhagytuk Zalaegerszeget, lelkiismeretes idegenvezetőnk máris folytatta úti célunkkal kapcsolatos ismereteink gyarapítását. Veszprémbe indultunk ugyanis, a „királynék városába”, amely az idén Európa Kulturális Fővárosaként várhatóan még több érdekességgel kényezteti a vendégeit – gondoltuk, de kiderült, bizonyára így lesz, de majd csak később. Az érsekségi turisztikai központ illetékese hivatalos bejelentkezésünkre ugyanis közölte: az építkezések miatt a vár műemlék épületei még nem látogathatók.

– Az „ismerjük meg szép hazánk értékeit” törekvésünk fontos állomásaként többször terveztük már a veszprémi várnegyed bejárását, a tavaly őszi kirándulást is a felújítási munkák miatt kellett elhalasztanunk. A látogatási korlátozás 2023-ig szólt, s mint a hírekből megtudtuk, január 21-én sor került az Európa Kulturális Fővárosa évad megnyitóünnepségére, gondoltuk: „hurrá!, mehetünk!” – elevenítette fel a tervezés időszakát Pusztainé Sümeghy Valéria, a zalaegerszegi Kirándulást Kedvelő Nyugdíjasok Klubjának vezetője. Az érseki turisztikai központból mégis elutasító e-mail érkezett, az indoklás szerint a május 1-jei ünnepélyes megnyitóig „gőzerővel” folyik az építkezés, amely ideje alatt idegenek be sem tehetik a lábukat az érintett területre.

– Nem akartuk újból elhalasztani ezt a kirándulást, inkább kerestünk plusz úti célt, amivel pótolhatjuk a kiesett programot. Így találtunk rá Iszkázon a Nagy László Emlékházra, s úgy határoztunk, nem hagyjuk ki, még Veszprém előtt meglátogatjuk – tette hozzá a klubvezető.

Jó döntés volt. Irodalmunk egyik legnagyobb hatású poétájának és műfordítójának gyermekkorából, mindennapjaiból, relikviáiból emberközeli, „kézzel fogható” emlékeket ismerhettünk meg. Nem szólt ránk senki, hogy belelapoztunk a kézzel írt és saját kezűleg illusztrált füzeteibe. Felidéztük kedvenc Nagy László-versünket: „Adjon az Isten / szerencsét, / szerelmet, forró / kemencét, (…) nekem a kérés / nagy szégyen, / adjon úgyis, ha / nem kérem.” Megcsodáltuk a falon a képet a költő saját írásával és önarcképével: „S ki viszi át fogában tartva / a Szerelmet a túlsó partra!” Simon Lívia, a ruhagyár volt technológusa kipróbálhatta, működik-e a költő édesanyjának öreg Singer varrógépe, tanulmányozhattuk a bognár dédnagyapa gyalu-satupadját, bárhova leülhettünk, s kedvünkre bekuckózhattunk akár a bolgár szobába is. Ez utóbbit a bolgár kormány a volt kocsiszín átépítésével rendezte be Nagy László tiszteletére, aki több nyelvre lefordította a szinte teljes bolgár népköltészetet, s a verseiket honfitársaink az ő fordításában ismerhetik.

A házat 1908-ban építtette Nagy László édesapja, aki nagygazdaként az egész vidék tiszteletét élvezte. Hitvesével, a nyárádi Vas Erzsébettel itt nevelték fel négy gyermeküket: Izabellát, Lászlót, Máriát és Istvánt (írói néven Ágh István). A szülői ház állami segítséggel, az iszkáziak szeretetéből és közadakozásból helyreállítva 1984-től Nagy László Emlékházként szolgál. A Nagy László Szellemi Öröksége Alapítvány az iszkázi önkormányzattal közösen gondozza az emlékházat, képviseletükben Moldován Ildikó kalauzolta minden apróságra kíváncsi csapatukat – éppen csak kávét nem főzött nekünk a bolgár szoba melegítőjén.

Az épületben eredeti „tiszta szoba”, kényelmes vendégszoba, kiállítási terem, konyha, kamra, műhely – az emlékház kisebb múzeum és alkotóház egyúttal, ahol gyakran megjelennek az unokák is. Nagy élmény volt, aki teheti, kövesse a példánkat!

Veszprémmel egyébként sem volt szerencsénk. Az ígéretek ellenére a Petőfi Színház előterére is csak egy futó pillantást vethettünk, hamar kitessékeltek bennünket: várjunk odakint, ne zavarjuk az előadásról kivonuló színészeket. Kívülről megcsodáltuk a műemléki védettség alatt álló, szecessziós stílusú épületet, fotózkodtunk a vándorszínész Petőfi szobránál, majd elunva a várakozást felkerekedtünk. Különben is, vigasztaltuk magunkat, nyugdíjasok számára a legegészségesebb sport a gyaloglás, s megtettünk közel tízezer lépést az óvárosban, a Várhegy alatt sétálva megcsodáltuk a felújítási munkálatokat, a lifttel felszerelt grandiózus építményt, amelyről azt hittük, siklórepülősök vagy ejtőernyősök kifutópályája lesz, de kiderült: csak az építkezést szolgáló „teher- és személyfelhordásra alkalmas szabadon álló nehéz­állvány”. Sétáltunk a Séd-patak völgyében, amely nyíló ibolya­szőnyegeivel ilyenkor a legszebb, pihentünk a Szent Katalin-kolostornál, ismertebb nevén a Margit-romoknál, szemügyre vettük az egyelőre száraz vízi labirintust, a legendás Benedek-­hegyet – summa summarum: Veszprém így is megérte a tíz­ezer lépést.

Zirc „csak” egy barátságos kisváros, de egy hét is kevés lenne, hogy végigjárjuk az összes nevezetességét. El is határoztuk: ide bizony visszatérünk, hiszen a ciszterci apátság és látogatóközpontnak is csak három nevezetességével sikerült megismerkedni, pedig csodás arborétummal és kézműves sörfőzdével is büszkélkedhetnek.