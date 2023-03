Zalaegerszeg városa a kezdetektől igyekszik kivenni a részét a nehéz helyzetbe került, otthonukból menekülni kényszerült emberek megsegítésében, mondta kedden délután a polgármesteri hivatalban tartott köszöntésen Balaicz Zoltán polgármester, amikor a városban élőket a nyelvi nehézségeken átsegítő Kuszka Gabriella munkáját ismerték el.

Az adományok gyűjtése mellett a Zalába érkezőket meleg szeretet fogadta, például a Zalaegerszegi Judo Sportegyesület az országos szövetségen keresztül 30 gyereket fogadott be egy évvel ezelőtt, s a mai napig edzőikkel együtt segítik a sportolásukat, versenyzésüket. A Varga Zoltán vezette egyesület számára is tolmácsol Kuszka Gabriella, aki a köszöntésen is "szolgálatban" volt, hiszen a jelen lévő, az ukrán Harkov környékéről érkezett sportcsoport számára ültette az ő anyanyelvükre a polgármester szavait. Vezetőjük, Trosztyanszky Gennagyij is köszönetét fejezte ki a város vezetésének, hogy biztonságos körülmények között élhetnek, tanulhatnak, sportolhatnak Zalaegerszegen azok a gyerekek, akik egy éve nem tudják megölelni a szüleiket. Mint mondta, naponta érkeznek a telefonon a hírek, hogy kik haltak meg a fronton a barátok, rokonok közül. A város együttérző és értékes támogatását egy fotókollázzsal köszönték meg, mely képekkel mutatja be az itt töltött egy év eseményeit. Az ukrán judo csoport vezetőjének a lánya az ukrán nemzeti színeket idéző kék-sárga rajzot ajándékozott Balaicz Zoltánnak. Kuszka Gabriella elmondta, nagyon büszke a zalai összefogásra, arra, ahogy az itt élők és a város vezetése a menekültek mellé áll. Kuszka Gabriella maga is Kárpátaljáról származik, Munkácson született, magyarként ukrán nyelvű iskolába járt, majd a zenetanulás hozta Magyarországra, két évtizede pedig Zalaegerszegre, ahol a zeneiskolában tanít. "Én csak egy láncszem vagyok abban a szeretetet adó közösségben, amely ukrán barátainkat körbeveszi Zalaegerszegen", mondta a tolmács.

Fotós: Seres Péter

A zalaegerszegi judó egyesület nevében Varga Zoltán és Nagy Sólyom Sándor szólt a gyerekek sporteredményeiről, hangsúlyozva, a szövődő barátságok mellett sporteredményekről is beszámolhatnak, a legutóbbi nemesvámosi versenyről 5 aranyat hoztak el az ukrán gyerekek.

Balaicz Zoltán végül jelezte, Herszon városa már felszabadult, Zalaegerszeg keresi a kapcsolatfelvétel lehetőségeit, reméli, az ottaniaknak is tudnak segíteni.