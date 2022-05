Nagysolymosi Sándor, a zalaegerszegi dzsúdóegyesület vezetője arról számolt be, hogy a gyerekek tudásszintjét ezekben a napokban mérik fel, aszerint integrálják az edzéstervbe a csoportot.

Az ukrán gyerekek tanulása is biztosított lesz, tájékoztatta lapunkat a tankerület igazgatója, Kajári Attila. Anyanyelvi online oktatásba is bekapcsolódhatnak, de jó angoltudásuk segítségével csatlakozhatnak a magyar tanórákhoz is.