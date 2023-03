Mint arról korábban beszámoltunk: 2009-ben az iharosi fiatalokból álló Szent László Király Lovagrend hitelesítő feltárás végzésére kérte fel a Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum jogelődjének számító megyei múzeumot. A ma is használt temetőben állt egykor a falu temploma, annak pontos helyét szerették volna megtalálni, létét igazolni. Előkerültek a templom maradványai, de sem ekkor, sem a későbbiekben nem találták meg a felmenő fal maradványát, csak az alapozás nyomait. A 19. században nagyrészt ebből is kiszedték a téglákat, így csak az egykori alapárok változó mélységben megmaradt nyoma volt követhető. A munkálatokat mindvégig követte és segítette Horváth Győző polgármester, aki elégedett, hiszen az értékeik végre minden látogató számára megtekinthetők.

– A feltárás folyamatosan zajlott, mely során kirajzolódott a vélhetően hatalmas torony, a hozzá tartozó rövid hajó és a szentély – ismertette. – Két éve sikeresen pályázott önkormányzatunk a Nemzeti Kulturális Alaphoz (NKA) a középkori templom falrekonstrukciós munkálatainak harmadik ütemére. Az 5 millió forintos beruházás tavaly, az év második felében készült el. Az egykori templomtorony alapjai a föld felszínére kerültek, s ezzel a templom első, legrégebbi építési fázisának alapfalait teljesen bemutathatjuk. S ezzel még nincs vége: a folyamatosan, ingyenesen látogatható régészeti bemutatóhely a tavasz folyamán újabb elemekkel bővülhet. Parkosítás keretében fákat ültetünk, és pihenőpadot is kihelyezünk, ahogy az a helyreállítási tervben is szerepelt.

A temetőben állandóan látogatható bemutatóhely Horváth Győző polgármester szerint a település egyik büszkesége

Fotós: Szakony Attila / Zalai Hírlap

Horváth Győző elmondta: a régészeti feltárások sem fejeződtek be teljesen, szeretnék a templom környékét is feltárni, hiszen talán a középkori település romjaira is rábukkanhattak. Ezenkívül a hely a Mária útvonal egyik zarándokállomásaként is funkcionál majd, ősszel egy pálos zarándoklatot is szeretnének elindítani, mely a pogányszentpéteri pálos klastrom romjaitól indulna.

A településvezető egy másik jó hírről is beszámolt. Bár januárban még arról írtunk, hogy az iharosi Gyümölcsoltó Boldogasszony római katolikus templom körítő fala – vagy ahogy helyben hívják, a templombástya – ledőlt. Azonban a felújításra nem kellett sokat várni.

– Látva a szélvihar pusztítását többen, főleg civilek is felajánlották segítségüket a helyreállításhoz – mesélte. – Köszönet illeti Jakab Csongor csökölyi és Flinger Tamás pogányszentpéteri polgármester hozzáállását, csakúgy mint a kaposvári Fekete Sereg Lovagrend tagjainak támogatását, hiszen ők is jelentkeztek segítséget felajánlva. Ugyancsak nemes gesztus volt a háború sújtotta kárpátaljai testvértelepülésünk, Karácsfalva görög katolikus egyházközségének anyagi támogatási szándéka. Szerencsére ezekre az adományokra nem volt szükség, mivel a kaposvári püspökség 3 millió forintos támogatást nyújtott az egyházközség helyreállítási munkálataihoz, ami azóta már befejeződött.