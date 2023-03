Halász Gyula elmondta: a nagykanizsai születésű Sigmund Romberg tiszteletére 2010-ben avattak emléktáblát, ami azóta elhasználódott, így felújításra szorult. Az új emléktáblát a Nemzeti Panteon Alapítvány és magánszemélyek támogatásával, a szintén nagykanizsai születésű Ádám Krisztián Ferenczy Noémi-díjas ötvösművész tervei alapján készítették el.

Halász Gyula emlékeztetett rá, Sigmund Romberg – magyar nevén Rosenberg Zsigmond – világhírű zeneszerző volt, akinek műveit a Broadway színpadain mutatták be, illetve hollywoodi filmekben is hallható volt. 1970-ben az elsők között iktatták be a Songwriters Hall of Fame, azaz a dalszerző hírességek csarnokába. Dalait a mai napig világsztárok adják elő, az amerikai Diana Rivers legutóbbi budapesti koncertjét Romberg szerzeményével, a sokak által felsdolgozott Lover, Come Back To Me című dallal nyitotta.

A sajtótájékoztatón elhangzott: a Sigmund Romberg Emlékbizottság és a Nagykanizsai Városvédő Egyesület kezdeményezi a kapcsolatfelvételt a horvátországi Belisce településsel, azzal a szlavóniai, Dráva-menti várossal, amelynek alapítója egy nagykanizsai zsidó család tagjai, a Gutmanok voltak. Belisce szorosan Rosenberg Zsigmond személyéhez is kötődik, hiszen a zeneszerző élt itt, illetve a mai napig rendeznek tiszteletére zenei programokat.