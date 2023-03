ZALAEGERSZEGI HÍREK

Fórumot és taggyűlést tartott a VOSZ Zalaegerszegen

Erősebb növekedési pályára kell állítani a szervezetet, alapozva 35 év tapasztalatára, a felhalmozott tudásra. Ezt Eppel János, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) elnöke fogalmazta meg a Zalai Hírlap érdeklődésére szerdán az Arany Bárányban Hotel télikertjében tartott vállalkozói fórumon. Mint kifejtette, a 28 ezer céget, vállalkozást tömörítő VOSZ új, ötéves stratégiája négy pilléren nyugszik, ezek egyike az érdekérvényesítés. A másik a szolgáltatás, amelynek legismertebb eleme a 20 éve működő Széchenyi kártya program. Ez idő alatt több mint 6000 milliárd forintot helyeztek ki, és az összeg felét az elmúlt két-három évben. A kormány 2038-ig kívánja támogatni a programot, tette hozzá az elnök. Harmadik pillérként a vállalkozásfejlesztést jelölte meg, e téren szakmai tanácsadással és pénzügyi eszközökkel segítik a vállalkozások jövőbe mutató elképzeléseit. A stratégia negyedik pillére a társadalmi felelősségvállalás, e téren nagyobb aktivitásra törekednek a kiválóságok elismerése érdekében, mondta. A város, a közösség akkor lehet eredményes, ha a helyi gazdaság jól működik.

Együttműködési megállapodást kötött a Mindszentyneum és Csehimindszent önkormányzata

Együttműködési megállapodás, tárlatvezetés, valamint előadás kapcsolódott Mindszenty József születésének 131. évfordulójához. Szerdán, március 29-én, Mindszenty József születésének napján együttműködési megállapodást kötött a Göcseji Múzeum Mindszentyneum tagintézménye és a hercegprímás szülőfaluja, Csehimindszent önkormányzata – írja a zaol.hu. Ennek értelmében minden év március 29-én a községből érkező látogatók számára kedvezményes tárlatvezetést tartanak az állandó kiállításon. A csehimindszenti Mindszenty József Általános Iskola diákjai előzetes bejelentkezés alapján hasonló kedvezményben részesülnek, és múzeumpedagógiai foglalkozást is tartanak számukra. Az önkormányzat pedig segíti a Mindszentyneum által szervezett zarándokcsoportok fogadását a községben a 2013-ban megnyílt Mindszenty Emlékház és Múzeum meglátogatásakor.

Irodát nyitott a DK Zalaegerszegen

Az utcai politizálás után immár irodában is fogadhatják a Demokratikus Koalíció tagjait és szimpatizánsait. A hivatalos megnyitóról a Mártírok útja 12. szám alatti irodában számolt be Keresztes Csaba, a DK Zala 1. számú választókerületi szervezetének elnöke, akit az ezt megelőzően tartott tisztújító gyűlésen megerősítettek posztján – tudósít a Zalai Hírlap. Az elnökség további tagjai: Nyirő Csaba, Csötörtök Judit, Bognár Csaba Istvánné. A tisztújításon részt vett Vadai Ágnes országgyűlési képviselő, a párt alelnöke is. A politikus úgy fogalmazott, a DK árnyékkormányának egyik célja, hogy megmutassa, a most kormányzó erővel szemben létezik valós alternatíva. Közölte: szeretnék bizonyítani az unióban és a NATO-ban szövetséges országok számára, hogy az Orbán Viktor által képviselt Putyin-barát, EU- és NATO-ellenes retorika kizárólag a kormányt jellemzi, ez nem azonos a magyar polgárok véleményével.

NAGYKANIZSAI HÍREK

A kanizsai HSMK kiállítása a művek közötti párbeszédre épít

A Magyarszerdahelyen élő Becskei Andor szobrászművész és Gál Barbara grafikusművész Epigramma című kiállítása nyílt meg csütörtökön a HSMK Ősze galériájában – írja a zaol.hu. Becskei Andor és Gál Barbara 2017-ben szerzett diplomát a Magyar Képzőművészeti Egyetemen. Andor vajdasági magyar, Barbara zalai születésű. Három éve, 2020 nyarán költöztek Magyarszerdahelyre, azóta tagjai a Kanizsai Képző- és Iparművészek Egyesületének is. Tízéves együttműködésük alatt hasonló irányvonalak mentén kerestek válaszokat kisebb és nagyobb kérdésekre a képzőművészetben és az életben egyaránt. Az útkeresés és a kettejük közti csendes diskurzus vizuális lenyomata az Epigramma című kiállítás.

Vért adtak a cserhátisok Nagykanizsán

Adj vért és ments meg három életet! címmel nemrégiben véradást szerveztek a Cserháti-technikum 12. és 13. évfolyamos, vagyis 18. életévüket betöltött diákjai számára – olvasható a Zalai Hírlapban. A véradást támogató szervezetek munkatársai rengeteg energiát fektetnek a megfelelő donorok megtalálásába. Így találta meg az intézményt a Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai Területi Szervezete. A diákok mellett tanárok is nyújtották a karjukat, sőt, máshonnan is érkeztek véradók, velük együtt 28 fő támogatta a nemes ügyet. Az iskolában bíznak benne, hogy a mostani első véradók később rendszeres segítők lesznek. A siker miatt a következő tanévben is tervezik hasonló akció megszervezését.

A kutatómunka folyamatával ismerkedhettek középiskolások Nagykanizsán

A felsőoktatásban egyre fontosabb tudományos diákköri munka alapjaiba vezette be a minap a Batthyány Lajos Gimnázium és a Cserháti-technikum diákjait Balázsné dr. Lendvai Marietta, a Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) főiskolai docense – tudósít a Zalai Hírlap. Az előadó a tudományos munkára való ráhangolás mellett megismertette a diákokat a kutatómunka folyamatával, amelynek segítségével a középiskolások is be tudnak kapcsolódni a tudományos diákköri munkába. Az előadás a kutatási kérdések megfogalmazásától, a témafeltevéstől vezette a diákok figyelmét a szakirodalom feldolgozásán át az értelmezés gyakorlatáig. Olyan fogalmakat ismertek meg a résztvevők, mint a kvantitatív és kvalitatív kutatási módszerek sajátosságai, a primer kutatás elmélete és a szekunder adatok feldolgozásának gyakorlata.

KESZTHELYI HÍREK

Idén is keresik Keszthely művészeit

Meghirdette a Város Művésze 2023 pályázatot a Balatoni Múzeum és a Keszthelyi Kulturális Kerekasztal. Németh Péter múzeumigazgató elmondta, hogy az Ikonok és Múzsák atelier: A Város Művésze II. pályázaton két alkotót – köztük egy határon túlit – választanak ki, ők májusban együtt vesznek részt Keszthely kulturális életében – olvasható a Zalai Hírlapban. Bármely művészeti ág képviselője (zenész, képzőművész, fotós, filmes vagy irodalmár) jelentkezhet április 16-ig. Az alkotók az egész májust Keszthelyen töltik, a pályázat keretében szállást és díjazást kapnak, valamint szabad bejárást a kulturális intézményekbe. A Balatoni Múzeum közel 5 millió forintot nyert a Város Művésze projekthez az Európa Kulturális Fővárosa programból. A szervezők reményei szerint a meghívottakat idén is olyan művek megalkotására inspirálják a keszthelyi hetek, amelyek gazdagítják a város kulturális hagyományát.

Szépül a belváros Keszthelyen

Zajlik a Zöld Város projekt keretében a Sétáló utca szépítése Keszthelyen, ennek keretében 35 meglévő fa ültetőközege újul meg. A fák alatti burkolatokat a napokban bontják és új ültetőgödröket alakítanak ki, amelyekbe új termőföldeket raknak. 9 fa körül körpadot is kihelyeznek. A fejlesztés célja, hogy növeljék a meglévő fák élettartamát. A projekt kapcsán újul meg a Zeppelin tér és a Fő tér is. Már nyílnak a tulipánok, de további növényekre is számíthatnak a lakosok. Fákat és cserjéket ültetnek a Fő térre és a Várkertbe.

Szentgyörgyvár nevezetességei kerültek a tortákra

Torta- és süteménysütő napot tartottak nemrégiben Szentgyörgyváron, a Helyi identitást erősítő programsorozat című pályázat jóvoltából – tudósít a zaol.hu. Az önkormányzat és a Szentgyörgyvárért Egyesület közös programjára bárki jelentkezhetett azzal a feltétellel, hogy az elkészült sütemény vagy torta valamilyen módon köthető legyen a településhez. A jelentkezők kitettek magukért, hiszen látványos és finom édességek készültek. Egyikük például a híres nagy gesztenyefát és a falu nevezetes épületeit alkotta meg egy emeletes eper- és gesztenyetortán. Míg egy másik induló Sárkányölő Szent György legendáját mutatta be az őrség zöld aranya ízű tortáján. A grillázs- és lúdlábtortán a falu részletei, a templom és a címer is helyett kapott. A szervezők elárulták: győztest ezúttal nem hirdettek, hiszen sokkal fontosabb az, hogy egy ilyen kistelepülésen az összetartást erősítsék.