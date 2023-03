Molnár László, a galamboki szőlőbirtokosok képviselője, a helyi borversenyek szervezője elmondta, hogy már hetedik alkalommal ad otthont a térségi borversenynek a falu, ahol nemrég a helyi gazdáknak is tartottak külön egy mustrát.

-A Dél-Zalai Hegyközség Zalakaros térsége Miháldtól az orosztonyi hegyhátig tart, beletartozik Galambok, Zalakaros, Nagyrada, Garabonc, Zalaszabar is - magyarázta. - A gazdák jobbára kisebb parcellákon gazdálkodnak, de nagyobb borásztok is jelen vannak a térségben, talán a legnagyobb, legismertebb a Cezar Pincészet Nagyradán. A gazdák a régi birtokaikon többféle szőlőt gondoznak, jellemző az olaszrizling, zenit, rizlingszilváni, de terjed a vörös szőlő is, abból készül rozé és kerülnek a palackokba testesebb vörösek. Problémánk ezen a részen is, hogy szőlősgazdák egyre idősebbek, a fiatalok közül pedig csak keveseket érdekel a borkészítés, kevés az utánpótlás, aki hajlandó a szőlővel foglalkozni és dolgozni.

Molnár László azt is elmondta, hogy a versenyen bírált évjárat nem kimagasló, inkább átlagosnak mondható, nehezen tisztultak és értek be a borok. Érdekességként említette, hogy néhány éve meglepően sok rozé bort neveztek a bírálatra, ami annak tudható be, hogy akkor felkapott volt ez a fajta, de mostanra alábbhagyott az érdeklődés.

A borversenyre 8 településről 25 termelő adott le a bort. A 121 mintából 73 volt fehérbor, 11 rozé és 37 vörös. A nedűket 10 tagú zsűri értékelte, többen a Da Bibere Zalai Borlovagrend tagjai, a tiszteletbeli elnök pedig Romsics László, a villányi Csányi Pincészet vezérigazgatója volt.

Végül 16 minta kapott bronz, 79 ezüst és 26 arany minősítést. A legjobb fehérbor a Dóka Éva Pincészet zalai hárslevelűje lett, a legjobb rozé Cezar Pincészet cabernet sauvignon rozéja, a vörösek közt pedig a GÁ-TÓ-KA családi pincészet merlot bora.

Az eredményhirdetést követően a szervezők műsorral és szolid vendéglátással várták szőlősgazdákat és a jó bor kedvelőit.