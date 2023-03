ZALAEGERSZEGI HÍREK

Villanyszerelő tanulók készülnek a világversenyre a zalaegerszegi Széchenyi-technikumban

A 2024-es WorldSkills Lyon verseny villanyszerelő szakma előválogató versenyét tartották kedden a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Széchenyi István Technikumban – olvasható a Zalai Hírlapban. A megmérettetésre tizenöten érkeztek a Dunántúlról, a házigazda intézmény három tanulóval képviseltette magát. A kiválasztás két lépcsőben történik, az első előválogatót múlt héten rendezték Debrecenben. A kelet-magyarországi megmérettetésen a hét versenyzőből ketten, míg a Zala vármegyeszékhelyi előválogatóról hárman jutottak az áprilisi győri döntőbe, így közülük választják ki a legügyesebb tanulót, aki Magyarországot képviseli majd Lyonban a bajnokságon.

Adományoztak a Down-szindróma világnapján Zalaegerszegen

Március 21. nem csak a tavasz kezdete, hanem a Down-szindróma világnapja. Ebből az alkalomból kedden este 100 ezer forintot adományozott a zalaegerszegi VIVA Plazma a helyi DOWN – Mosolyambulancia Egyesület részére – írja a zaol.hu. A házigazda egészségügyi intézmény az átadáson az érintett családokat látta vendégül egy kis zenés műsorral és kóstolóval. Ahogy Móricz-Horváth Ágnes centerkoordinátor fogalmazott, ezen a napon világszerte felhívják a figyelmet a fogyatékossággal élők problémáira, kihívásaira és örömeikre, a bennük rejlő lehetőségekre. Utalt egyúttal arra is, hogy Down-szindróma nem betegség, hanem egy állapot, ami javítható, főként kora gyerekkori, csecsemőkori gyógypedagógiai fejlesztések segítségével. Mindannyiunknak nagy felelőssége van az elfogadás erősítésében, tette hozzá.

Tóth Norbert kiállítása a Liszt-iskolában

Megettük a telet címmel Tóth Norbert képzőművész alkotásaiból nyílt kiállítás kedden a Zalaegerszegi Liszt Ferenc Általános Iskola galériájában. A mini tárlatot - ami április 28-ig látogatható – Frimmel Gyula grafikusművész ajánlotta az érdeklődők figyelmébe – tudósít a Zalai Hírlap. A mai gyerekek egyre ritkábban látnak igazi telet s élvezhetik a hóemberépítést vagy a korcsolyázást, szánkózást. Tóth Norbert képzőművész éppen ezért választotta a hideg évszakot a mostani bemutatkozás témájául. Az alkotó különböző időszakokból válogatott műveivel illusztrálta a tél hol barátságos, hol barátságtalan arcát.

NAGYKANIZSAI HÍREK

Felújították Sigmund Romberg nagykanizsai emléktábláját

Pénteken 11 órakor a nagykanizsai Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskolánál avatják fel a zeneszerző Sigmund Romberg felújított emléktábláját – olvasható a Zalai Hírlapban. Az esemény kapcsán kedden a kezdeményező Sigmund Romberg Emlékbizottság alapítója, Halász Gyula, valamint a Nagykanizsai Városvédő Egyesület elnöke, Cserti Tibor tartott tájékoztatót. A nagykanizsai születésű Sigmund Romberg tiszteletére 2010-ben avattak emléktáblát, ami azóta elhasználódott, így felújításra szorult. Az új emléktáblát a Nemzeti Panteon Alapítvány és magánszemélyek támogatásával, a szintén nagykanizsai születésű Ádám Krisztián Ferenczy Noémi-díjas ötvösművész tervei alapján készítették el.

Az iskolai bántalmazásokra hívták fel a figyelmet Nagykanizsán

Az iskolai bántalmazások témakörében második pályázati programját bonyolította le a Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület. A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács által is támogatott projekt eredményeiről kedden sajtótájékoztató keretében számoltak be – tudósít a Zala Hírlap. Budavölgyi Kálmán egyesületi elnök elmondta: a Játék a jövőért című első projektjüket két évvel ezelőtt valósították meg, míg a második a közelmúltban fejeződött be. Míg az első projektben 30 drámapedagógiai foglalkozás megtartására volt lehetőségük, addig a most záruló program már 52-re biztosította a lehetőséget. A két projekt során így 30 oktatási intézmény összesen 82 osztályában jártak. A drámapedagógia foglalkozásokhoz Szollár-Nikolics Zsanna, a Kanizsai Fiatalok Közösségének elnöke készítette a forgatókönyvet. Az elsőt egyedül írta, a másodikban pedig Mihály Péter, a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház színész-rendezője volt a szerzőtársa. A foglakozásokat Fási Barnabás, a Kanizsai Fiatalok Közösségének alelnöke vezette.

Árpád-kori templomokról tartottak előadást Iharosban

Az Árpád-kori templomok volt a témája az iharosi Szent László Király Népfőiskola legutóbbi előadásának– írja a zaol.hu. Az elmúlt hét péntekén Németh Zsolt, a Magyarságkutató Intézet Eszmetörténeti Kutató-központjának tudományos főmunkatársa tartott előadást a Nagykanizsához közeli somogyi településen. Ennek során többek közt kitért arra is, hogy egyes Kárpát-medencei Árpád-kori templomok nemcsak a liturgikus szertartásrend miatt épültek kör alakúvá, hanem az ily’ módon kialakított szakrális terek gyógyító helyekként is szolgáltak. A témában több publikációt is megjelentető előadó szerint ezek a körtemplomok vagy rotundák gyakran olyan kicsi alapterületűek voltak, hogy az azokban megtartott szertartásokon a befogadóképességük miatt a köznép nem is vehetett részt minden esetben. A témát a népfőiskola 2023/24. évfolyamán tovább boncolgatják.

KESZTHELYI HÍREK

A fecskefarkú lepke életének titkai

Idén első alkalommal választották meg az Év lepkéjét. Amint arról már írt a zaol.hu, ez a kezdeményezés is a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) nevéhez fűződik. A tél végi közönségszavazást a fecskefarkú lepke nyerte, amelynek életébe most dr. Kondorosy Előd, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézetének munkatársa avatott be. Mint mondta, népszerűségének oka szépségében és gyakoriságában rejlik, hiszen ez a hazánkban élő négy pillangófaj közül a legelterjedtebb. A világon másutt is sokfelé megtalálható, jelen van Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában, valamint Észak-Afrikában is. Kevésbé közismert, hogy a szárnyán látható pirosas folt és a két faroknyúlvány – amelyekről a nevét is kapta – a lepke fejét és csápjait hivatottak utánozni.

Kiss László esperes-plébános már huszonharmadik éve szolgál a fürdővárosban

Hetvenedik születésnapján köszöntötték Kiss László hévízi esperes-plébánost, aki 43 éve szolgálja papként Isten ügyét és a híveket. A fürdőváros plébániáját már huszonharmadik éve vezeti – tudósít a Zalai Hírlap. Papp Gábor, Hévíz első embere is megköszönte Kiss László atyának mindazt, amit a város és a térség közössége érdekében végez. Kiss László 1953. március 12-én született Alsópáhokon, pappá 1979-ben szentelték. Káplánként Berhidán és a keszthelyi Kis Szent Teréz-templomban, plébánosként pedig előbb Várvölgyön szolgált, majd 2000 óta Hévíz híveit vezeti, ellátva Rezit, Karmacsot és Zalacsányt is. 2011 óta a Keszthely-zalaszentgróti összevont kerület esperese, és négy éve már a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház kórházlelkészeként is szolgál.

Tehetség kerestetik Sármelléken

Rekord számú iskola nevezett a sármelléki Tehetség kerestetik vetélkedőre. A komplex versenyre a vármegye számos pontjáról érkeztek csoportok. Az idei megmérettetés központi témája a macska volt. A kreatív produkciók mellett több tantárgyi körben kellett feladatlapokat megoldani az iskolásoknak. Intelligens robot, fényterápiás macskaálrac, macskahotel, különleges kaparófa is készült, de olyan találmányt is bemutattak, ami a cirmos agyhullámait lekövetve rakja ki a rubik kockát.