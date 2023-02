Azt írta, hogy az elmúlt hetekben több egyeztetést folytatott az ügyben Lázár János építési és közlekedési miniszterrel, Navracsics Tibor területfejlesztési miniszterrel, valamint Nagy Bálint közlekedési államtitkárral. Szerdán újra az Építési és Közlekedési Minisztérium vezetőivel tárgyalt: Csepreghy Nándor miniszter-helyettessel, Nagy Bálint közlekedési államtitkárral és Pántya József útépítési beruházásokért felelős helyettes államtitkárral. Bár az európai energiaválság miatt kialakult gazdasági válsághelyzet miatt egyelőre halasztó kormánydöntés van érvényben az M76-os gyorsforgalmi út ügyében, de közben készül egy új országos útfejlesztési koncepció, melyben első helyen szerepel Zalaegerszeg bekötésének befejezése, adta hírül Balaicz Zoltán. Hozzátette: mivel a költségek, illetve azok csökkentése is fontos, ezért most a lehetséges, kicsit egyszerűsített nyomvonalakat is átnézték, s ez alapján folytatódnak a megbeszélések.