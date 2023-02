A szombat délutáni program – akárcsak tavaly – a nagykanizsai Országos Farsangi Fánkfesztivál programjához kapcsolódott, így a rendezvény megnyitóján a futókat elindító kisbíró arra invitálta a résztvevőket és a nézőket, hogy a nap folyamán látogassanak el a gasztro-kulturális programra is. A szervezők emellett azt is kérték a résztvevőktől, hogy lehetőség szerint jelmezbe öltözve teljesítsék a kijelölt távok valamelyikét. A felnőttekre a város belterületén nyolc kilométeres táv várt, a gyermekek pedig a start helyszíne mellett, a Karos Korzó 700 méteres pályáján futhattak le egy vagy akár több kört is.