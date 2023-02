Barnabás boldog férj, két csodálatos gyermek édesapja. 2002 júliusa óta dolgozik a rendőrségnél. Munkáját járőrként kezdte Budapesten, majd Keszthelyen folytatta, ahol 2008-tól lát el ügyeleti feladatokat. 2013-ban központosították őket, azóta végez ügyeletvezetői tevékenységet Zalaegerszegen.

Azonnal reagálnak az eseményekre

- Jelentési kötelezettséget teljesítünk a nap 24 órájában. Minden egyes esemény, ami befut a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság tevékenységirányítási központjába, azt a lehető legrövidebb időn belül kell lekoordinálni. Azonnal reagálunk az eseményekre, hogy a megfelelő időben a megfelelő egység menjen a helyszínre. Ha kapunk például egy baleseti bejelentést, akkor azt nyomban minősítenem kell: van-e anyagi kár vagy sérült, ha igen, az könnyebb vagy súlyos, mennyi embert érint, akadályozza-e a forgalmat… Rengeteg szempontot kell figyelembe vennünk.

Sokszor futnak versenyt az idővel

- Azonnal felmérjük az eseményt, és megtesszük az elsődleges intézkedéseket. A megfelelő egységet a helyszínre küldjük – legyen az rendőr, mentő, katasztrófavédelem – miközben az online értesítőbe is meghatározott időn belül felvisszük az eseményt, ahol a pontos koordinátákat is látja mindenki. A kiérkezési időre is figyelnünk kell: ha az adott baleset közel van, akkor a baleseti helyszínelőt értesítem, ha messze van, akkor odaküldök egy közeli egységet, aki az adott kapitányságon dolgozik. Ők megteszik az elsődleges intézkedést, például egy személyi sérüléssel járó balesetnél a forgalomirányítást - mesélte Barnabás.

Ez, azonban csak egy baleset, amelynek irányítása több órát is igénybe vehet. Azonban gyakran előfordul, hogy egyszerre 3-4 esemény is befut, amit szintén kellő gyorsasággal és odafigyeléssel kell kezelni.

- Sokszor egy időben több eseményt is koordinálni kell. És itt is minden másodperc számít. A kapott információk alapján figyelnünk kell az események között a prioritásra is. 12 óránként váltjuk egymást, ez idő alatt elengedhetetlen a folyamatos figyelem és összpontosítás. Egy ügy koordinálása 1-2 órától akár 8-10 óráig is eltarthat, egy nap pedig rengeteg hívás fut be; legyen szó betörésről, lopásról, balesetről, vadgázolásról vagy más egyéb emberéletet veszélyeztető, vagy épp kisebb jelentőségű eseményről.

A bagatell hívásoktól az életmentő bejelentésig mindennel találkoznak

- Minden hívást komolyan veszünk, azonban vannak olyan emberek is, akik naponta tesznek úgymond jelentéktelen bejelentéseket. Nekik már a nevüket is jól ismerjük, és néha csak azért telefonálnak be, hogy elpanaszolják a lelki sérelmeiket. De találkoztam munkám során már kiskorú telefonálóval is, aki az iskola felrobbantását „jelentette be”. Az ilyen jellegű közveszéllyel fenyegetésnél is együtt dolgozunk a bűnügyesekkel – mondta.

Sokszor 3-4 balesetet kell koordinálni egyszerre. Tóth Barnabás munka közben.

Forrás: zaol.hu

Az ügyeletvezetői poszt nem kis felelősséggel és kihívással jár. A magasan képzett szakemberek rendszeresen szaktanfolyamokon, továbbképzéseken vesznek részt, és ismerniük kell a rendőri intézkedés minden módját; hiszen nem elég a gyorsaság és a kiváló irányítási - és problémamegoldó képesség, figyelni kell arra is, hogy minden feladatot a szabályok szerint, szakszerűen kell megoldani.

Lelkileg sem mindig könnyű…

- Járőrként a mai napig látom magam előtt azt a helyszínt, ahova a 8. emeletről kiugrott hölgyhöz kellett kimenni. De emlékszem a Gyenesdiáson korcsolyázó férfire is, aki alatt beszakadt a jég – még mindig hallom, ahogy ropog a jég a talpunk alatt, ahogy bementünk érte, hogy ki tudjuk őt menteni. A tevékenységirányítási központban is folyamatosan találkozunk lélekpróbáló történetekkel, de itt nem látjuk a helyszínt, nem vagyunk jelen az eseménynél; ugyan akadnak olyan történések, amiken még napokig gondolkodik az ember és képes lelkileg megrázni, igyekszem ezeket nagyrészt a munkahelyen hagyni - mondta el megkeresésünkre Barnabás.