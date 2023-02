Péntekné Vizkelety Márta lelkész portálunknak elmondta: február 24-én, pénteken 19 órakor négytagú kamarazenekar ad hangversenyt, amelynek tagjai között az érdeklődők találkozhatnak a hévízi születésű Lajkó Ivettel is, aki 2020 októbere óta a salzburgi Mozarteum koncert- és pedagógia szakos hallgatója. Március 30-án pedig, szintén 19 órától, húsvéti koncertre érkezik a Musica Antiqua női kvartettje. A fellépők nemcsak zenélnek majd, hanem énekelnek is, a közelgő ünnephez kötődő darabokat.

A Viva la musica című komolyzenei koncertsorozatot tíz éve indította Hévíz két kulturális szakembere, Hermann Katalin és Varga Csilla.

– Ez a pandémia időszakáig évente nyolc alkalmat jelentett – idézte fel Péntekné Vizkelety Márta. – A járvány időszakában nem tudtunk hangversenyeket szervezni, de szerettem volna, ha ez a hagyomány tovább él, ezért gyülekezetünk már nemcsak a helyszínt biztosítja, hanem átvette a szervezés feladatait is. Tavaly öt alkalmat tartottunk, és idénre is több koncertet tervezünk: áprilisban és májusban is lesznek fellépőink, s ősszel szintén szeretnénk négy zenekart meghívni, vagyis visszatérünk az eredeti menetrendhez.