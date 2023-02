A fűtésrekonstrukció már elkészült, most a nyílászárók modernizálása zajlik, majd a hőszigeteléssel és a külső felújítással lesz teljes a korszerűsítés. Egyebek közt erről szólt Balaicz Zoltán polgármester, köszöntőjében hangsúlyozva, hogy természetesen a legfontosabb az oktatás színvonala, s a Zrínyire e tekintetben is rendkívül büszke a város. A polgármester megemlítette azt is, hogy három év után nyílt lehetőség újra a bál megrendezésére, nagy igény volt tehát a találkozásra. Jelezte továbbá, hogy tíz éve már nem az önkormányzat az iskolák fenntartója, de természetesen nagyon fontos a város számára a gimnázium működése.

Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos gratulált az iskolát támogató alapítványnak a 30. évfordulója alkalmából, és külön köszönetet mondott a szülőknek. A járműipari tesztpályára utalva azt is hangsúlyozta: Zalaegerszegen az elmúlt időszak fejlesztései biztosítják, hogy minden fiatalnak lesz munkahelye.

A jótékonysági esten az iskola diákjai és tanárai adtak műsort, majd vacsorával folytatódott és bállal zárult a program.