Ezután Nagy Tamás plébános áldotta meg szintén a hagyomány szerint az első szőlővesszőt a pinceajtó után, ahogy az elődöknél is szokás volt, majd Salamon János kertészmérnök tartott metszési bemutatót a gazdáknak. A szakmai tájékoztatást követően pincebejárásra indultak a résztvevők, 6-7 helyet kerestek fel és kóstolták meg a kínált borokat, illetve közös ebéd is szerepelt a programban. A rendezvényen a Csentei Szőlőtermelők Egyesülete is képviseltette magát.