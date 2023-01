Az első jelzést még hétfő délelőtt kaptuk Bázakerettyéről, majd ezt követően Lispeszentadorjánban is megerősítették az üzemzavart. A Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. tájékoztatót adott ki, amelyben megerősítették, hogy ellátási területük egy részén valóban üzemzavar keletkezett, aminek elhárítását megkezdték, ám január 9-én és 10-én Bázakerettye, Lispeszentadorján, Kiscsehi, Maróc és Lasztonya településen szakaszosan továbbra is előfordulhat vízhiány, valamint az ivóvíz elszíneződésével is számolniuk kell a fogyasztóknak.