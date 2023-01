Egy irodai szék darabja, gyorséttermi menü papírzacskója, műanyag kanna, sőt egy elhagyott melltartó látványa is elszomorította az arra járókat vasárnap a zalaegerszegi Panoráma úton. A TV-toronyhoz igyekezve fotóztam le a holmikat a kirándulók, futók és kutyasétáltatók által is kedvelt szakaszon, ahol egy becsületes megtaláló által kerítésre akasztott sál is várta tulajdonosát. S egy földön heverő értesítőből azt is megtudhattuk: nemrég vadászat volt a területen.

Fotós: Szabó Judit / Zalai Hírlap

