„Ahogy arról az év utolsó napjának délelőttjén a híradásokból értesülhettünk, 95 éves korában elhunyt a 2013-ban leköszönt szentatya, XVI. Benedek”, fogalmazott a község első embere, hozzátéve: ehhez kötődően – de előre nem tervezetten – szeretnének megosztani egy számukra különleges érdekességet.

A pápa, XVI. Benedek 2011 szeptemberében szülőhazájába, Németországba látogatott. E négynapos útja során szentmisét mutatott be Bagod testvérvárosa, Heilbad Heiligenstadt szomszédságában, Etzelsbach-ban. A közeli településről népes zarándoksereg indult útnak, illetve invitálásukra a bagodi egyházközség egy egész busznyi hívővel vehetett részt a szentmisén. De ezen kívül történt még valami.

A heiligenstadti önkormányzatnak van egy úgynevezett „Arany Könyve”, melybe – a képviselő-testület döntése alapján – a település számára fontos személyek tehetnek bejegyzést. A városvezetés a német újraegyesítés óta ismert volt ötletességéről, ekkor is addig-addig munkálkodott, míg maga a pápa is ellátta kézjegyével a könyvet. Elképzelni is nehéz, micsoda óriási munka, kitartás, szervezés szükségeltetett hozzá, tette hozzá Sipos Ferenc.

Korábban aláírta a könyvet Helmut Kohl, aki a Német Szövetségi Köztársaság kancellári tisztségét töltötte be 1982 és 1998 között. E nagyra becsült dokumentum épp öt évvel később Bagodba is eljutott, amikor az első polgármester, azóta díszpolgár, Polgár József látta el kézjegyével.